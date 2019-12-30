Fransa'da bir adam kendisini kovan iş ortaklarından intikam alabilmek için, firmanın hesabından 1.1 milyon euro değerinde bitcoin çaldı. Bitcoin çalmak yeni bir suç olarak literatüre henüz girerken; olay, Fransa'nın ve dünyanın en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak sayılıyor. 2013'te bir grup arkadaş, bir araya gelerek, bilişim firması açtı. İlk birkaç sene her şey yolunda gitti, firma giderek büyüdü. Ancak aynı zamanda arkadaş olan yöneticiler arasında liderlik çatışmaları başladı. Bu sırada, bir kişiye 'kapı gösterildi'. Söz konusu kişi, yeni bir iş aramak üzere ülke dışına çıktı. Bu sırada, eski arkadaşlarından ve ortakları tarafından yapılanı unutmadı, bu yolda 'hacker' oldu. Soruşturma sonucunda bu kişinin, Aralık 2018 ile Ocak 2019 arasındaki dönemde şirketin hesabından 1.1 milyon euro (yaklaşık 7 milyon 327 bin TL) değerinde 182 bitcoini kendi hesabına geçirdiği tespit edildi.

Nasıl gizli kaldı?

Olay, adamın firmada işleyen prosedürleri bilmesi ve hesaptan çıkmasına izin verilen 'en fazla tutar' limitini aşmamasıyla birkaç ay öncesine kadar 'öğrenilemedi'. Hesaptan giden farkına varan diğer ortaklar, olayın peşine düşerek polise haber verdi. Birkaç ay sonra, teknolojik donanım anlamında üstün gelen polis, çalınan bitcoinlerin saklandığı 'dijital cüzdanı'n izini sürmeyi başardı. Bu sırada neden Fransa'ya döndüğü bilinmeyen şüpheli, geçtiğimiz hafta ülkenin kuzeyindeki Calvados bölgesinde gözaltına alındı. Calvados, lüks hotelleri ve bölgenin ismiyle anılan alkollü içkisiyle biliniyor. Paraları intikam almak için çaldığını itiraf eden adam; hırsızlık, kara para aklama, otomatik bilgi işlem sistemine yasa dışı erişmekle suçlanıyor. Yerel mahkeme, adamı tutuksuz yargılarken, başsavcılık, adamın tutuklanmasını talep ediyor.

Bu haberi de okudular İran, kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı