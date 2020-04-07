7 Nisan 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Berat Kandili'ne özel programlar

Bu gece; günahların affedildiği, dua ve tövbelerin kabul edildiği Berat Kandili. Bu nedenle kanallar, özel programlar hazırladı. Peki hangi kanalda hangi program var? İşte Berat Kandili'ne özel programlar...

● Berat Kandili- Kanal D / 23.45

● Halil Necipoğlu ile Berat Kandili- Star TV / 00.40

● Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel- atv / 20.00

● Berat Kandili Özel- TRT 1 / 20.00

● Berat Kandili Özel- FOX / 00.45

KANAL D 10.45: Aşk-ı Memnu

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in rol aldığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Bihter, Adnan’ın evlenme teklifini kabul eder. Adnan, çok mutludur. Ancak durumu kızı Nihal’e nasıl açıklayacağını bilemez. Her şeyden habersiz olan Firdevs, Adnan’la ilgili hayaller kurar. Behlül de Bihter’e farklı bir gözle bakmaya başlar.

STAR TV 13.00: Gerçeğin Peşinde

İnci Ertuğrul’un sunduğu ‘Gerçeğin Peşinde’ hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. Kayıpların bulunduğu, ayrı kalanların kavuştuğu ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin aralandığı programa Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ile Avukat Hasan Kocabey uzman görüşleriyle katkıda bulunuyor.

KANAL D 20.00: Hekimoğlu

Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban ve Okan Yalabık’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’nda: Vahap, Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayınca da, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Öte yandan hastaneye hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için her yolu dener.

TV8 20.00: Survivor

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden isim belli olacak.





ATV 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel





KANAL D 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Geniş Aile Komşu Kızı

22:15 Dudullu Postası

23:30 Hekimoğlu





STAR TV 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Görümce

22:30 Sinema





FOX TV 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Anamız Var





TRT 1 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

14:15 Zinde Kal

15:15 Sağlıklı Mutfak

16:15 Uzaktan Erişim

17:15 Türk Sineması "Çarıklı Milyoner"

19:00A na Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Berat Kandili Özel

22:00 3'Te 3 Tarih





TV8 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

10.00 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 7 Nisan 2020 Salı yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Cesur Adamlar





Kanal 7 7 Nisan 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Bir Kız Sevdim

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Berat Kandili Özel

23:30 İslam Bülbülleri





a2 7 Nisan 2020 Salı yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







