7 Nisan 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
7 Nisan 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 7 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
07 Nisan 2020, Salı 08:54 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 7 Nisan 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Berat Kandili'ne özel programlar
Bu gece; günahların affedildiği, dua ve tövbelerin kabul edildiği Berat Kandili. Bu nedenle kanallar, özel programlar hazırladı. Peki hangi kanalda hangi program var? İşte Berat Kandili'ne özel programlar...
● Berat Kandili- Kanal D / 23.45
● Halil Necipoğlu ile Berat Kandili- Star TV / 00.40
● Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel- atv / 20.00
● Berat Kandili Özel- TRT 1 / 20.00
● Berat Kandili Özel- FOX / 00.45
KANAL D 10.45: Aşk-ı Memnu
Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in rol aldığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Bihter, Adnan’ın evlenme teklifini kabul eder. Adnan, çok mutludur. Ancak durumu kızı Nihal’e nasıl açıklayacağını bilemez. Her şeyden habersiz olan Firdevs, Adnan’la ilgili hayaller kurar. Behlül de Bihter’e farklı bir gözle bakmaya başlar.
STAR TV 13.00: Gerçeğin Peşinde
İnci Ertuğrul’un sunduğu ‘Gerçeğin Peşinde’ hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. Kayıpların bulunduğu, ayrı kalanların kavuştuğu ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin aralandığı programa Adli Tıp Uzmanı Taner Güven ile Avukat Hasan Kocabey uzman görüşleriyle katkıda bulunuyor.
KANAL D 20.00: Hekimoğlu
Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban ve Okan Yalabık’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’nda: Vahap, Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayınca da, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Öte yandan hastaneye hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için her yolu dener.
TV8 20.00: Survivor
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden isim belli olacak.
ATV 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
KANAL D 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Geniş Aile Komşu Kızı
22:15 Dudullu Postası
23:30 Hekimoğlu
STAR TV 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Görümce
22:30 Sinema
FOX TV 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Anamız Var
TRT 1 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
14:15 Zinde Kal
15:15 Sağlıklı Mutfak
16:15 Uzaktan Erişim
17:15 Türk Sineması "Çarıklı Milyoner"
19:00A na Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Berat Kandili Özel
22:00 3'Te 3 Tarih
TV8 7 Nisan 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
10.00 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 7 Nisan 2020 Salı yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Cesur Adamlar
Kanal 7 7 Nisan 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Bir Kız Sevdim
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Berat Kandili Özel
23:30 İslam Bülbülleri
a2 7 Nisan 2020 Salı yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla