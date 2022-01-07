7 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8…Bugün televizyonda neler var?
7 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Haftanın son iş günü ve akşamında televizyon izlemek isteyen pek çok Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, Fox TV, TV8’in yayın akışını araştırıyor. Dizilerin yeni bölümünün olmaması nedeniyle de televizyon kanallarında pek çok yerli ve yabancı sinema filmi izleyicinin karşısına çıkıyor.
07 Ocak 2022, Cuma 09:04 Son Güncelleme:
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7 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışında gündüz kuşağında bir değişiklik yaşanmazken akşam kuşağında pek çok seçenek televizyon seyircisinin karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde iki yabancı birden seyirciyle buluşuyor. Önce saat 20.00’de John Carte: İki Dünya Arasında saat 22.45’te ise Son Ültimatom filmi ekranlardaki yerini alırken, Show TV’de de önce Mekanik 2: Suikast, sonra da Ödeşme Zamanı yayınlanacak. ATV ise saat 22.00’de yayınlanan Doğu Ekspresinde Cinayet isimli yapımla Kanal D0 seçeneğini izleyicisine sunuyor. Bugün televizyonda Kanal D1 izlemek isteyenler içinse Fox TV ekranlarında Recep İvedik 4 seçeneği bulunuyor…
7 OCAK 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında
- 22:45 Yabancı Sinema Son Ültimatom
- 01:00Yabancı Sinema Son Ültimatom
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Küçük Ağa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast
- 22:00 Yabancı Sinema Ödeşme Zamanı
- 23:45 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast
- 01:45 Yabancı Sinema Ödeşme Zamanı
- 03:30 Adam ve Çocuk
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 22:00 Yabancı Sinema Doğu Ekspresinde Cinayet
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 04:45 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Annemizi Saklarken
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu Özel Bölüm
- 00:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat
- 03:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat
- 05:30 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:20 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mahrem
- 22:25 112 Acil Çağrı
- 00:55 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 03:35 Ailenin Yeni Üyesi “Türkiye”
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
- 01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4
- 22:15 Aşk Mantık İntikam
- 00:00 Orta Sayfa
- 02:00 Maske Kimsin Sen?
- 04:30 Kefaret
- 05:45 Kadın