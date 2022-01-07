7 Ocak 2022 Cuma TV yayın akışında gündüz kuşağında bir değişiklik yaşanmazken akşam kuşağında pek çok seçenek televizyon seyircisinin karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında akşam saatlerinde iki yabancı birden seyirciyle buluşuyor. Önce saat 20.00’de John Carte: İki Dünya Arasında saat 22.45’te ise Son Ültimatom filmi ekranlardaki yerini alırken, Show TV’de de önce Mekanik 2: Suikast, sonra da Ödeşme Zamanı yayınlanacak. ATV ise saat 22.00’de yayınlanan Doğu Ekspresinde Cinayet isimli yapımla Kanal D0 seçeneğini izleyicisine sunuyor. Bugün televizyonda Kanal D1 izlemek isteyenler içinse Fox TV ekranlarında Recep İvedik 4 seçeneği bulunuyor…

7 OCAK 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında

22:45 Yabancı Sinema Son Ültimatom

01:00Yabancı Sinema Son Ültimatom

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast

22:00 Yabancı Sinema Ödeşme Zamanı

23:45 Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast

01:45 Yabancı Sinema Ödeşme Zamanı

03:30 Adam ve Çocuk

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

22:00 Yabancı Sinema Doğu Ekspresinde Cinayet

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

04:45 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Annemizi Saklarken

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kaderimin Oyunu Özel Bölüm

00:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat

03:30 Yabancı Sinema Yedinci Hayat

05:30 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:20 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:25 112 Acil Çağrı

00:55 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

03:35 Ailenin Yeni Üyesi “Türkiye”

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

FOX TV YAYIN AKIŞI