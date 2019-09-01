7. sınıf ihtiyaç listesi
2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte veliler ve öğrencileri okul alışverişi telaşı sardı. Son günlerde internette en çok aranan şeylerden birisi de 7. Sınıf okul ihtiyaç listesi. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına eksiksiz bir şekilde girmek istemeleri nedeniyle okullar açılmadan hazırlık telaşı içine girildi. Peki, 7. Sınıf ihtiyaç listesinde neler var? İşte 7. Sınıf ihtiyaç listesinin detayları…
Yeni eğitim ve öğretilim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Veliler ve öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına eksiksiz bir şekilde girmesi için internette en çok arananlar arasında okul ihtiyaç listeleri yer alıyor. 7. Sınıf ihtiyaç listesinde neler olduğunu merak edenler haberimizin detaylarından yeterince bilgi sahibi olabilirler. İşte 7 sınıf ihtiyaç listesi.
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FEN BİLİMLERİ:
3 ortalı kareli harita metod defteri
40’lık sunum dosyası
1 paket post-it
TÜRKÇE:
120 Yaprak çizgisiz defter
80 yaprak çizgili defter
Türkçe sözlük, atasözü ve deyimler sözlüğü
MATEMATİK:
3 Ortalı kareli harita metod defteri
Cetvel takımı
Yardımcı kitaplar daha sonra bildirilecektir.
YABANCI DİL:
5 Ortalı harita metot defteri
30 luk sunum dosyası
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
3 Ortalı defter
MÜZİK:
• 1 adet Yamaha marka beyaz renkli blok flüt (Daha önceden Yamaha marka flütü olanlar eski
flütlerini kullanabilirler.) Flütlerin üzerine isim soy isim etiketi olacaktır.
• 1 adet büyük boy müzik defteri (Eski defterlerini kullanabilirler.)
• 1 adet kurşun kalem
• 1 adet kırmızı kalem
• 1 adet silgi
• 1 adet küçük prit
• 1 adet zarf dosya (üzerine etiket yapıştırılmalı) çıtçıtlı veya fermuarlı olabilir
GÖRSEL SANATLAR :
• 40X55 cm Resim çantası üstten fermuarlı
• BIC Marking PERMANENT MARKÖR 24’lü
• 50X70 cm 5mm kalınlığında beyaz renk fotoblok (1adet)
• 36’lı Yağlı pastel boya (Vincent, Monami vb)
• Doğal kil 500gr (Kosida marka 2 adet)
• Suluboya ve yağlı boya fırçası Kosida Kfset-158 (1 paket)
• Lukas Terzia Akrilik Boya 125 Ml No:4965 yeşil (1 adet)
• Çalışma önlüğü (Öğrencinin bedenine uygun olmalı)
• Islak mendil (1 paket)
• Clairefontaine PAİNTON 200gr. 35x50 cm. 15 Sayfa 1 adet
• Geçen yıldan kalan malzemeler kullanılabilir.
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