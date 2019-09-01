7. sınıf ihtiyaç listesi 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte veliler ve öğrencileri okul alışverişi telaşı sardı. Son günlerde internette en çok aranan şeylerden birisi de 7. Sınıf okul ihtiyaç listesi. Öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılına eksiksiz bir şekilde girmek istemeleri nedeniyle okullar açılmadan hazırlık telaşı içine girildi. Peki, 7. Sınıf ihtiyaç listesinde neler var? İşte 7. Sınıf ihtiyaç listesinin detayları…