Türkiye 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek

7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek

Türkiye

7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek, Sakarya ve Samsun’daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.

21 Mart 2020, Cumartesi 21:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Tahminimizden uzun sürebilir
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Farkında olmadan korona geçirmiş olabilir miyim?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde, ’Covid Polikliniği’ kuruldu