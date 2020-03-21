Haberler Türkiye Haberleri 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye’ye getirilerek, Sakarya ve Samsun’daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi. 21 Mart 2020, Cumartesi 21:17 Son Güncelleme: 21.03.2020 21:17 YAZI BOYUTU PAYLAŞ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı karantina Yazarlarımızdan Tahminimizden uzun sürebilir Hakan Çelik Farkında olmadan korona geçirmiş olabilir miyim? Candaş Tolga Işık Doktorlarımız... Oral Çalışlar Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 TRT EBA TV frekans kurulum ayarı nasıl yapılır? 2 Bodrum sahilleri sokak hayvanlarına kaldı 3 Fatih Terim'den futbolcularına koronavirüs uyarısı 4 Çocukların petrol kuyusundan kurtardıkları köpeği sahiplendiler 5 Anne temizliği koronavirüse karşı en iyi önlem