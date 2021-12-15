Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 71 nerenin plaka kodu? 71 plaka hangi şehir? 71 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

71 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Özellikle genel kültür yarışmalarında sıkça sorulan sorulardan birisi plaka kodlarıdır. 01 den başlayan plakalar 81 sayısına kadar gitmektedir. Yani her il için bir plaka kodu bulunmaktadır. Ayrıca Bulmaca çözenlerinde sıklıkla karşısına çıkan sorulardan birisi verilen plaka kodunun hangi şehre ait olduğudur. Eğer 71 plaka ile ilgili bir şey karşınıza çıkarsa Kırıkkale şehri aklınıza gelsin.



