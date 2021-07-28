71 yaşında 6 torun sahibi Serpil Sözer liseden mezun oldu

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı açık öğretim lisesinden bu yıl 47 kişi mezun oldu. Mezunlar arasında 3 çocuk annesi 6 torun sahibi Serpil Sözer de lise diploması aldı. Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende Serpil Sözer diplomasını Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak'ın elinden aldı. Gençleri okumaya teşvik etmek için okuduğunu söyleyen Sözer, gençlere yenilikçi olun çağrısı yaptı. Öte yandan, bir buçuk yıl önce üniversite okuyan torununu kalp krizi sonucu kaybeden Sözer, torunu için şimdiki hedefinin üniversiteye gitmek olduğunu söyledi.





Okumayı çok sevdiğini söyleyen Serpil Sözer, " Gençler bol bol kitap okusunlar. Bizim birçok yazarlarımız ve şairlerimiz var, tarihimizi iyi öğrensinler ve araştırsınlar. Ben dünya klasiklerini okudum, gençlerimizi teşvik için okudum. 64-65 yaşında kitap okumaya başladım. Bir senede üç sınavda ortaokulu bitirdim. Ondan sonra liseyi başladım. Gençlere tavsiyem daima okusunlar, yeniliklere açık olsunlar. İnternetle, cep telefonlarıyla vakit geçirmesinler. İnterneti sadece araştırma yönünde kullansınlar" dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak da "Biz Halk Eğitim olarak halkımızın isteği doğrultusunda binlerce kurs açıyoruz. Allah'ın ilk emri okudur. Bu doğrultuda Serpil Sözer'in başarısını tebrik ediyor, gençlerimize örnek olmasını diliyorum" dedi.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa),(DHA)