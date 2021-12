Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 72 nerenin plaka kodu? 72 plaka hangi şehir? 72 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

72 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Her şeyin onu niteleyen ve belirten bir ayıracının olması gerekir. Özellikle sayısı çok olan şeylerde bu mühimdir. Aynı şekilde devlet ile ülke ile ilgili unsurlar da ise kodlama çok önemli bir yer tutar. O kodlama sayesinde her şey daha anlaşılır. Bu sebeple de her şehrin kendisine ait bir kodu olmakta ve 72 plaka kodlu şehrimizde Batman olmaktadır. Batman Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan şehirlerimizden birisidir.