72 yaşındaki eczacı corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İpsala'ya bağlı Esetçe beldesinde yaşayan eczacı Tevfik Fikret Atılgan, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlanınca Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Atılgan, hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve tedavisi hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden Tevfik Fikret Atılgan, bugün doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Atılgan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Tevfik Fikret Atılgan'ın, geçmiş dönemde CHP Keşan İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulunduğu ifade edildi.

DHA





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