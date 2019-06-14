75 yıl sonra kavuştular

1944 yılında 2’nci Dünya Savaşı sırasında tanışan ABD’li Kara Troy Robbins ve Fransız Jeannine Pearson, 75 yıl sonra Fransa’da bir araya geldi. 1944 yılında 18 yaşındaki Pearson ile 24 yaşındaki asker Robbins Fransa’da tanışıp birbirine âşık oldu ancak Robbins iki ay sonra başka bir cepheye gitmek zorunda kaldı. Birbirlerinden ayrı düşen ikili bir gün muhakkak bir araya gelme sözü verse de farklı insanlarla evlenip çocuk sahibi oldular.

Eski âşıkların yolu Normandiya Çıkarması’nın anma töreni için Fransa’ya giden Robbins’in, Fransız medyasına verdiği röportajla tekrar kesişti. Savaşın ardından ABD’de başka bir kadınla 70 yıllık bir evlilik sürdüren Robbins, France 24 televizyonuna yaptığı açıklamada Fransa’nın küçük bir köyünde bıraktığı sevgilisinin siyah beyaz bir fotoğrafını hep sakladığını söyleyerek hikâyesini anlattı.

GAZETECİLER BULUŞTURDU

Bunun üzerine Fransız gazeteciler, ikilinin tanıştığı yerden sadece 38 kilometre uzaklıkta bir huzurevinde Pearson’ı ulaşmayı başardı ve 75 yıl sonra bir araya gelmelerini sağladı. Robbins, cebinden Pearson’ın fotoğrafını çıkararak, “Bak, sensin. Seni hep sevdim. Kalbimden hiç çıkmadın” dedi. Pearson ise Robbins’in bindiği araba köyden uzaklaşırken çok ağladığını ve belki bir gün döner diye İngilizce öğrendiğini söyledi. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan iki âşık, vedalaşırken de tekrar bir araya gelme sözü verdi.