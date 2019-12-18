750 engelli öğretmen Şubat’ta atanacak

2003 yılından itibaren bugüne kadar 23 bin 590 engelli çalışanı istihdam ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, “Bunların 7 bin 728’i öğretmen kadrosunda ve şubat ayında 750 engelli öğretmenimizi kadromuza katacağız” dedi. Normal öğretmen ataması ile ilgili de çalışmaların olduğunu belirten Selçuk, atama takvimini ve atanacak öğretmen sayısını da önümüzdeki hafta içerisinde ilan edeceklerini vurguladı.