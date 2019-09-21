7500 yaşında Anadolu kadını
Bilim dünyası bugünlerde ilginç bir olayı konuşuyor. Cebelitarık'ta yaşadığı düşünülen 7500 yıl önce ölmüş bir kadının yüzü yeniden modelleme yöntemiyle karşımıza çıktı!
Cebelitarık’ta 1996 yılında bulunan 7500 yıllık kadın kafatası, yeniden modelleme yöntemi ile canlandırıldı. ‘Calpeia’ adı verilen ve 30-40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının yüzü tüm detaylarıyla ortaya çıkarıldı. Kafatasının DNA’sı da, kadının genlerinin yüzde 90’ının Anadolu kaynaklı olduğunu gösterdi. Kadın Cebelitarık’a Anadolu’dan göç etmiş.
Yukarıdaki fotoğrafta yeniden modelleme aşamasında uygulanan yöntemler ve çalışmanın ne kadar büyük bir titizlikle yapıldığını gösteriyor...