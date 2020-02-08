78 sene sonra buluştular

1942 ve 43 yılları arasında Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetleri işgalinin sonuçlandırma savaşı Stalingrad sırasında birbirlerini kaybeden 92 yaşındaki Yulia ve 94 yaşındaki Rosalina, 78 yıl sonra birbirlerine kavuştu. Şu anki ismi Volgograd olan Stalingrad'da yaşayan Kharitonova ailesinin evi yıkıldı, Rosalina'nın çalıştığı fabrika da bombalanınca, aile kızlarının ölüm haberiyle bölgeden kaçtı. Rosalina ise o sırada fabrikada değildi ve kurtulmuştu. Rosalina, başka işçilerle birlikte bir tahliye botunda kaçarak kurtulmayı başardı ve Stalingrad’a 1600 km. uzaklıktaki başka bir fabrikaya yönlendirildi. Orta Asya’ya kaçan ailesinden ise sadece kardeşi Yulia hayatta kaldı. İki kardeş, bir televizyon programı, polis ve içişleri bakanlığının çabalarıyla bir araya geldi. Rusya’da savaşın ayırdığı ailelerin bilgilerini toplayan bir internet sitesi açıldı. Bu siteden haberdar olan Yulia’ın (92) kızı, teyzesi Rosalina’yı araştırdı. Rosalina’nın (94) adı sağ kurtulanlar arasındaydı. Kardeşlerin birbirlerine sarıldığı ve öptüğü anları diğer aile üyeleri gözlerinde yaşla izledi.





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