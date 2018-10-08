8 – 14 Ekim 2018 haftalık burç yorumları

Bu hafta ilginç bir hafta...

Venüs Akrep burcunda geri harekette, bir yandan Terazi burcunda yeni ay gerçekleşiyor, bir yandan İlişkiler gezegeni çok sert açılar alıyor, bir yandan reformları işaret ediyor.

Bu hafta yoğun enerjiler üzerimizde, öncelikle ilişkiler açısından partnerinizi yormamanız gereken bir dönemdeyiz. Partneriniz yoksa, yeni insanlarla ilişki içinde olacaksanız yine dikkatli olmanız gerekiyor.

Arkadaşlık ilişkilerinden tutun da aşk hayatınıza, çocuğunuzla aranızdaki ilişkilere kadar bu hafta biraz gerginlikle yaşanabilir. Daha anlayışlı daha pozitif ve empati yönümüzün daha ön planda olması gerekiyor...

Kıskançlık, değersizlik, yalnızlık korkuları üzerine çalışmamız gereken bir dönem.

Eğer haritanız iyi çalışıyorsa, ilişkilerinizi geliştirmeniz için, fırsatlar sunabilir.

Ani değişimler Ani kararlar

Bir anda çok farklı kararlar alabilirsiniz, özellikle iş hayatı ve ilişkiler üzerine, belki de partneriniz hakkınızda kötü konuşuyor veya arkadaşınız hakkınızı yiyor bunlar gün yüzüne çıkabilir ve ciddi anlamda şaşırabilirsiniz. Bu sadece negatif anlamda değil tabi, pozitif yönde de güzel haberler aniden gelebilir. Beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bunları lehinize çevirebilmek için sakin olmak ve ağırdan almak gerekecek.

Bu süreçte aniden üstlerle tartışabilir ve işten uzaklaştırılabilirsiniz. Eşinizle büyük bir tartışmaya girebilir ve ayrılma kararı alabilirsiniz veya partneriniz alabilir.

Her ne olursa olsun, bu süreçte biraz daha dengeli davranmakta fayda var.

8 EKİM PAZARTESİ

Koç: Bugün Sevgili Koçlar sosyal çevrelerde tanışacağınız bir insanla yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Parasal konularda zorlanmalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Boğa: Bugün Sevgili Boğalar iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda hızlı gelişmeleri hayatınıza taşıyabilir. Yakın çevre iletişiminizde beklenmedik olaylar karşısında ani tepkilerden kaçınmalısınız. Sağlığınıza dikkat, benden söylemesi.

İkizler: Bugün Sevgili İkizler ikili ilişkiler ve aşk hayatınız aktif hale gelmeye başlıyor. Yine bu süreç içinde ikili ilişkiler ve evlilik hayatınızda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Aile hayatınızdaki gerginliklere dikkat.

Yengeç: Bugün Sevgili Yengeçler ortaklaşa para alanlarınızda oluşan büyük bir gelişme önemli bir ödemeye odaklanmanıza neden olabilir. Eşinizin veya hayatınızdaki insanın parasal durumuyla ilgili konular ön planda olacak.

Aslan: Bugün Sevgili Aslanlar uzak çevre alanlarınızı etkileyecek. Uzaktaki akrabalarınızın hayatındaki olaylara şahit olabilirsiniz. Dış ortam koşullarınız devreye girebilir.

Başak: Bugün Sevgili Başaklar bir işten beklediğiniz bir sonuç varsa bu birkaç gün haberler alabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla anlaşmazlıklara dikkat.

Terazi: Bugün Sevgili Teraziler sosyal ortamlarınızda arkadaşlık ilişkilerinizi öne çıkacak. Arkadaşlarınızın hayatında önemli olaylar yaşanabilir. Geleceğinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

Akrep: Bugün Sevgili Akrepler beklenmedik olaylar ile karşı karşıya gelebilirsiniz, seyahatteyseniz bu süreçte dikkatli olmalısınız. İşinizle ilgili bir konunun aydınlandığını görebilirsiniz.

Yay: Bugün Sevgili Yaylar hayatınızla ilgili önemli kararlar almak için aceleci olmamaya gayret göstermeniz gerekli. Sevdiğiniz insanla olan ilişkilerinizde bugünlerde hassaslıklara açık olun.

Oğlak: Bugün Sevgili Oğlaklar parasal konularda birkaç gün zorlayıcı olabilir. Ya da elinize bir miktar para geçebilir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde parasal konularda anlaşmazlıklar oluşabilir.

Kova: Bugün Sevgili Kovalar hem duygusal, hem de fikirsel olarak hassas birkaç gün geçirebilirsiniz. Değişimlere açık olmalısınız.

Balık: Bugün Sevgili Balıklar birkaç gün boyunca ailevi konular ön plana çıkabilir. İşiniz ve aileniz arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın. Vaktinizi ve enerjinizi onlara yöneltmeyi unutmadan harekete geçmelisiniz.

9 EKİM SALI

Koç: Bugün Sevgili Koçlar Karşı cins ilişkilerinde şans sizden yana fakat bu şans süregelen ilişkilerden çok ani başlayan ilişkilerde geçerli olabilir. Birçok Koç insanı bugünlerde umulmadık maceralara girebilirler.

Boğa: Bugün Sevgili Boğalar bazı engellemelere ve yanlış kararlar vermeye açıksınız. Sağlık olarak aşırı baş ağrılarından her zamankinden fazla şikayet etmeniz olası aman dikkat bol bol su için derim ben.

İkizler: Bugün Sevgili İkizler Yeni bir arkadaşlık sizin için birçok açıdan yenileyici ve moral sağlayıcı olabilir. Sunulan yardımları nezaketle kabul ettiğiniz takdirde zorluk çektiğiniz şeyleri rahatça halledebilirsiniz benden söylemesi.

Yengeç: Bugün Sevgili Yengeçler Size kötü gidiyormuş gibi görünen işler size yansıtıldığı kadar kötü olmayabilirler. Hemen paniğe kapılmayın. Zihinsel açıdan canlı ve dinç olmanıza rağmen fiziksel açıdan oldukça zayıfsınız.

Aslan: Bugün Sevgili Aslanlar İnsanların laf olsun diye de konuşabileceklerini hesaba katmalısınız. Hangi cinsiyetten olursanız olun, karşı cins ilişkilerinizde kararlı davranmalı ve karşınızdaki kimseden de aynı kararlılığı beklemelisiniz. Çok aktif ve canlı yapıdasınız bugünlerde.

Başak: Bugün Sevgili Başaklar İşinizle ilgili büyük gelişmeler olabilir. İnsanların söz ve vaatlerine inanarak pasif kalmamanız ve derhal harekete geçmeniz gerekmektedir. Bu sıralarda düşündüğünüz ve henüz harekete geçmediğiniz şeyler için hemen harekete geçmelisiniz.

Terazi: Bugün Sevgili Teraziler İşinizle ilgili konularda, yoğun ve yorucu faaliyetlerle geçirebilirsiniz. Zor durumda olan bir arkadaşınıza yardımcı olmanız ve fiziksel yorgunlukları göze almanız olasıdır. Para konularında ve şans oyunlarında şanslısınız benden söylemesi.

Akrep: Bugün Sevgili Akrepler Elinizdeki işleri bitirmeniz ve yeni yeni konularla ilgilenmeniz olasıdır. Sizin dikkat etmeniz gereken şey çevre karışıklığına aldanıp yanlış karar vermemektir.

Yay: Bugün Sevgili Yaylar Söylediğiniz bazı şeylerle kendinizi taahhüt altına sokmuş olabilirsiniz. Fiziki planda henüz bir şey gerçekleşmemesine rağmen olaylar çok ümit verici olabilirler. Sinirlenmeye hazır durumdasınız. Her şey sizi sinirlendirebilir veya moralinizi bozabilir.

Oğlak: Bugün Sevgili Oğlaklar Ziyaretinize gelen birisi yeni planlar üretmenize sebep olabilir. Aslında bazı karlı şeyler olabilir. Şayet başkalarının sizin hakkınızda hüküm vermesi gerekiyorsa bunda her şey olumlu olacaktır.

Kova: Bugün Sevgili Kovalar Bir ilişkinizi bozarken bir başkası için heyecan duyabilir ya da yalnızsanız âşık olabilirsiniz veya size âşık olunabilir fakat dönem zevkli geçse bile bu dönemde kurulan ilişkilerin sonu pek hayırlı olmayabilir benden söylemesi.

Balık: Bugün Sevgili Balıklar Maddi konularda alışılmışın dışında davranışlar içinde olabilirsiniz. Gereksiz gösteriş için büyük harcamalar yapabilirler. İhtiyaç değil de lüks için elinizdekini harcayabilirsiniz. Yemek ve içkiye her zamankinden fazla düşkünleşmeniz de olasıdır demedi demeyin.

10 EKİM ÇARŞAMBA

Koç: Bugün sevgili Koçlar Süregelen bir beraberliğiniz varsa eş veya sevgilinizin ilgisiz veya kaba tutumları sizi fazlasıyla kırabilir. Aile üyelerinize de yansıyabilecek olan bir bolluk ve kazanç ortamı olabilir benden söylemesi.

Boğa: Bugün Sevgili Boğalar Kendi cinsinizden arkadaşlarınız bazı sırlarınızı ihtiyatsızca ortaya dökebilirler. Bir dostunuzun özel ya da sevinçli bir gününde veya olayında bulunabilirsiniz. Ciddi hesap ve planlar yüzünden hayatın geri kalan kısımlarını ihmal etme meyillerindesiniz.

İkizler: Bugün Sevgili İkizler Çevredeki karışıklıklar yüzünden bir konunuzun kaybedildiğini zannedebilirsiniz fakat merak etmeyin. Şayet yeni imkanlar için çevrenize bakarsanız hayatta güzel sürprizler olduğunu da görebilirsiniz.

Yengeç: Bugün Sevgili Yengeçler Başkalarıyla birlikte yaptığınız işler yarım kalabilir. Yapacağınız her işte dikkatli olmalı ve iyi düşünmelisiniz çünkü bugün hem şanslı, hem şanssızsınız. Bir dostunuzun tutumları canınızı sıkabilir. Kendi haklarınızı savunmalısınız fakat bunu yaparken kırıcı olmamaya da özen göstermelisiniz.

Aslan: Bugün Sevgili Aslanlar sizi uzun zamandan beri düşündüren bir işi şaşılacak derecede kolay şekilde halledebilirsiniz. Kalabalık ortamlarda bulunmanız ve birçok kimseyle görüşmeniz olasıdır. Sevinçli ve başarılı dönemdesiniz. Bazı şeylerin heyecanı yüzünden kendinizi aşırı yormanız olasıdır.

Başak: Bugün Sevgili Başaklar Eş veya sevgilinizin kendi kafasında bazı planları olabilir. Eşinizle aranızdaki konulara iki tarafın ailesinin de müdahale etmemesi gerekiyor. En büyük düşmanınız kararsızlıktır. Size verilen nasihat veya bilgilere dikkat edin.

Terazi: Bugün Sevgili Teraziler Mal, para ya da alışverişle ilgili bir konuda sinir bozucu gelişmeler olabilir. Karşınızdaki insanlar sizin gibi düşünmelerine rağmen bunu ortaya koyamıyorlar. Çevrenizde, hakkında derhal bazı tedbirler almanız gereken bir kimse bulunabilir.

Akrep: Bugün Sevgili Akrepler Bir süre için pasif kalmak ve çevreyi kollamak daha verimli olabilir. Aranızdaki ilişki ne olursa olsun, karşı cinsten kişiler işlerinizi kolaylaştırmakta yardımcı olabilirler.

Yay: Bugün Sevgili Yaylar Aile ortamınızda bir mutluluk yaşanabilir veya ailece yoğunlaştığınız bir mesele hallolabilir. Olgun ve mantıklı düşüncelere meyillisiniz. Bu dönemde uzun zamandan beri görmediğiniz kimseleri görmeniz, gitmediğiniz yerlere gitmeniz ihtimali güçlü.

Oğlak: Bugün Sevgili Oğlaklar Çevrenizde bazı kazalar ya da çeşitli aksilikler olabilir. Psikolojik olarak bunların etkisinde kalmamaya gayret etmelisiniz.

Kova: Bugün Sevgili Kovalar Her durumda işleriniz büyük bir hız kazanacaktır. Sıkıldığınız durumlar hangi konuda olursa olsun çevrenizden yardım arayabilirsiniz fakat insanlara gerekenden fazlasını anlatmamalısınız. Konuştuğunuz kimseler istemeden bile olsa çevreye çok yanlış şeyler yansıtabilirler.

Balık: Bugün Sevgili Balıklar Son derece kararlı olacağınız ve doğru hükümler vereceğiniz bir dönemdesiniz. Kendinize güvenerek yeni başlangıçlar yapabilir ya da eski konuları mükemmelleştirebilirsiniz.

11 EKİM PERŞEMBE

Koç: Bugün sevgili Koçlar Aniden bir davet alacaksınız. Duyacağınız bazı haberlere şaşıracaksınız. Yalnız siz anlatılanları dinlemeli ve düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Aksi halde sözleriniz yüzünden güç durumda kalabilirsiniz. Kimseye bir söz vermeyin.

Boğa: Bugün Sevgili Boğalar İşleriniz sizi yoracak ama başarının tadını çıkaracaksınız. Beklediğiniz para dışında ummadığınız bir kısmet olacak. Sevgiliniz varsa veya evliyseniz baş başa kalacağınız yerlere gitmeli sorunları çözmelisiniz. Ruhsal durumunuza dikkat edin.

İkizler: Bugün Sevgili İkizler Yurtdışı işiniz olabilir. Oradaki izlenimlerinizle büyük bir yatırım yapabilirsiniz. Çok çalışmanızın karşılığını almaya başlayacaksınız. İş hayatınızda önemli atılımlar olacak. Rakiplerinizi bile saf dışı bırakacak imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Sevdiğinizden olumlu bir telefon alacaksınız. Bu sevginizi daha da pekiştirecek benden söylemesi.

Yengeç: Bugün Sevgili Yengeçler Ara ara ufak hediyelerle sevdiklerinize küçük jestler yapmaktan çekinmeyin. Unutmayın hayat sadece işten ibaret değildir. Düzenli bir iş hayatı ve spor sizi hedefinize daha kolay ulaştırır. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi ihmal etmeyin derim ben.

Aslan: Bugün Sevgili Aslanlar Yaratıcı bir gün. Yeni bir konuya el atarak başarılı ve zevkli bir çalışma yapabileceksiniz. Patronunuz da sizden uzun zamandır böyle bir atak bekliyordu. Candan dostlarınızdan yardım istemeyi unutmayın. Onlar buna hazır. İyi günler başlıyor. Toplum yaşamınız canlanıyor. Yaşamı çok seveceksiniz benden söylemesi.

Başak: Bugün Sevgili Başaklar Sevdiğiniz varsa uyum içinde olacak ve birlikte mutluluğa gideceksiniz. Sevdiğiniz yoksa bir davette biriyle tanışacaksınız. Bu anlamlı bir ilişki olacak. Midenize dikkat. Abur cubur yemeyin

Terazi: Bugün Sevgili Teraziler İş ve aşk. İşte bugün kalbiniz bu ikisi için atacak. İş hayatınızda dev adımlarla ilerliyor ve hayranlık topluyorsunuz. Ancak sizin isteğiniz hep takdir değil; hep daha yukarılara sıçramak. Bunu da başaracaksınız. Hanenize yazılan artılara bakmak yeterli.

Akrep: Bugün Sevgili Akrepler Duygusal bağlamda da pırıltılı günlerin başlangıcı. Ancak hiçbir şey mali alanda elde edeceğiniz başarıların yerini tutmayacak. Övgüyü gerçekten hak ediyorsunuz. Siz de kendinizi şımartın ve paranızı dilediğiniz gibi harcayın. Tabiki böyle bir durumda sağlığınızın da iyi olmaması düşünülemez.

Yay: Bugün Sevgili Yaylar Kendinizi yorgun hissedeceksiniz. Üstüne üstüne gitmeyin. Birazcık dinlenmeyi deneyin. Beslenme alışkanlığınıza bir göz atın. Karbonhidrat ve et ağırlıklı besleniyorsunuz. Bu da kilo almanıza neden oluyor. İş hayatınızda karşılaştığınız tersliklerden büyük bir bölümü çözümleniyor.

Oğlak: Bugün Sevgili Oğlaklar Yeni bir atılım yapmak için büyük fırsatlarla karşılaşacaksınız. Ancak sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak. Aşkta güven mi? heyecan mı? ikilemi içindesiniz. Kararlarınızı verirken duygularınızın sesine kulak verin. Küçük sürprizler, hediyeler var.

Kova: Bugün Sevgili Kovalar Bu günlerde sevgiliniz çok sorumluluk sahibi bir insan haline gelecek. Sizin de istediğiniz bu değil miydi? Fakat bu durum onu biraz gerginleştirecek. Ona şefkatli ve romantik davranmalısınız. Unutmayın o sizi çok seviyor ve karşılığını beklemek onun da hakkı. Gereksiz kıskançlıklarla gününüzü zehir ediyorsunuz abartmayın derim ben.

Balık: Bugün Sevgili Balıklar bugünlerde boğazınıza pek bir düşkünsünüz. Hep yemeyi düşünüyorsunuz. Biraz rejim yapın. Yoksa alacağınız kilolarla sevgiliniz sizi beğenmeyebilir.

12 EKİM CUMA

Koç: Bugün sevgili Koçlar Yaşamınız tam anlamıyla değişiyor. Belki de semt, kent ya da ülke değiştirmek için çalışmalara başlayabilirsiniz. İstediğiniz yönde gelişecek bir değişme bu. Çok meraklı tavrınız çevrenizde rahatsızlık uyandırıyor. Bu tutumunuzla onları çileden çıkarıyorsunuz. Telefonla gelen bir habere sevineceksiniz.

Boğa: Bugün Sevgili Koçlar Maddi açıdan iyi günlerin başındasınız. Yeter ki ne istediğinizi bilin ve çalışın. Emeklerinizin karşılığını almamanız için hiçbir neden yok. Sürekli sırt ağrılarından şikayetçisiniz. Artık bir doktora gitmenin zamanı gelmedi mi? Genel sağlık durumunuz oldukça iyi.

İkizler: Bugün Sevgili İkizler Ev ve aile ortamının sıcaklığı ile gerçek bir gün. Arkadaşlarla gezip tozmak yerine evde oturmak ve ailenize daha fazla zaman ayırmak niyetindesiniz. Duygusal bağlamda aşkı bir gurur meselesi yapmayı bırakın. Ancak böyle mutluluğu yakalayabilirsiniz.

Yengeç: Bugün Sevgili Yengeçler Değmeyecek insanları gözünüzde fazla büyütüyor, onlara hak etmedikleri anlamlar yüklüyorsunuz. Doğru insanı bulmak için bekleyeceksiniz. Acele etmeyin, sabırlı olun. Karşılığını alacaksınız.

Aslan: Bugün Sevgili Aslanlar Bu günlerde işleriniz yolunda gitmiyor. Hemen umutsuzluğa kapılmayınız. Sabırlı olunuz. Zaten bu da sizin burcunuzun bir özelliği. Hayatta elde ettikleriniz hep sabrınızın sonucu. Duygularınızı kontrol edin. Olaylar karşısında serinkanlı olursanız, artı puan kazanabilirsiniz.

Başak: Bugün Sevgili Başaklar Bir yerden beklediğiniz paraya nihayet kavuşacaksınız. Bu parayı parti parti alacaksınız. Harcarken de tutumlu davranın. Sevdiklerinizden bir müddet uzak kalacaksınız. Bunu dert etmeyin. Onların sağlıkları için çaba göstermeniz gerekebilir.

Terazi: Bugün Sevgili Teraziler Uzun süredir kafanızda olan bir konu çözüme ulaşacak. Bir yakınınıza ya da dostunuza yardımınız olacak. Bu onu gerçekten çok mutlu edecek. Toplum yaşamınızda ve aşkta başarılı olacaksınız. Duygularınız kabaracak.

Akrep: Bugün Sevgili Akrepler Seviyor ve seviliyorsanız bütün kuşku ve kuruntulardan sıyrılarak büyük bir mutluluğa erişeceksiniz. Yeni bir atılım yapmak için büyük fırsatlarla karşılaşacaksınız. Sağlığınıza dikkat. Özellikle sırt ağrılarında şikayeti olanlar hemen bir tedbir almalılar.

Yay: Bugün Sevgili Yaylar kalbiniz iş ve aşk için atacak. İş hayatınızda büyük ilerlemeler kaydediyor ve hayranlık topluyorsunuz. Bununla da yetinmek istemiyorsunuz. Gözünüz hep daha yukarılarda.

Oğlak: Bugün Sevgili Oğlaklar Duygusal bağlamda da parlak günler sizi bekliyor. Kararlarınızı verirken duygularınızın sesine kulak verin. Küçük sürprizler, hediyeler var.

Kova: Bugün Sevgili Kovalar iş hayatınızda ortaya çıkan olumsuzluklar yeterince önem verdiğiniz taktirde yoluna girecek. Maddi açıdan pek parlak bir dönem değil. Aileniz ve yakın dostlarınızla çıkacağınız seyahat stresinizi atmanızı sağlayacak

Balık: Bugün Sevgili Balıklar Duygusal açıdan istikrarlı bir dönem. Şu sıralar tanışacağınız yeni insanlarla kalıcı dostluklar kurmanız mümkün. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.

13 EKİM CUMARTESİ

Koç: Bugün sevgili Koçlar Üzerinizde aşırı yorgunluk ve halsizlik var. Kendinizi bitkin hissediyorsunuz. En iyisi bu gün her şeyden uzak kalıp kafa dinlemek. Belki de kendinize zaman ayıramamak son zamanlardaki en büyük probleminiz olabilir.

Boğa: Bugün Sevgili Boğalar Güne güzel ve önemli haberlerle başlayacaksınız. Başka bir şehirden davetsiz bir misafir bütün planlarınızı alt üst edebilir. Güzel, hoş ve değişik bir gün yaşayacaksınız.

İkizler: Bugün Sevgili İkizler Zihinsel açıdan canlı ve dinç olmanıza rağmen fiziksel açıdan oldukça zayıf ve dirençsizsiniz. Hastalıklara eğilimlisiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Yengeç: Bugün Sevgili Yengeçler Enerji seviyeniz oldukça düşük olabilir ve bu nedenle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Evde oturup dilenmeyi veya sizi dinçleştirebilecek egzersizler yapmayı denemelisiniz. Can sıkıntısından yediğiniz abur cubur yiyecekler nedeniyle sindirim sisteminizde bozulabilir.

Aslan: Bugün Sevgili Aslanlar Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki anlaşmazlığı çözüyorsunuz. Aşktan yana şanslı ve mutlusunuz. Bazı ufak tefek ev içi kazaları veya ev aletlerinin kullanımında sorunlar yaşayabilirsiniz.

Başak: Bugün Sevgili Başaklar Dost ve arkadaşlarınıza ikramda bulunmaya uygun dönemde değilsiniz. Tembellik meylindesiniz. Hiç bir şey yapmadan dinlenip, kafa dinlemeye ihtiyacınız olabilir. İster istemez bazı faaliyetlere iştirak etmek zorunda kalmanız olasıdır.

Terazi: Bugün Sevgili Teraziler Paranızı sarf ederken dikkatli olmalı ve sonraki günleri düşünmelisiniz. Bu dönemlerde parasal şansınız sınırlıdır ve en olmadık zamanda zor durumda kalabilirsiniz.

Akrep: Bugün Sevgili Akrepler sosyal kontaklarınız çok yoğun olabilir ve yapmayı planladığınız herşeyi tehir etmek zorunda da kalabilirsiniz. Acele davranmanız gereken bir dönemdesiniz. Bugün gerekli kontakları sağlamanız için uygun olabilir.

Yay: Bugün Sevgili Yaylar Kırıcı olmaya eğilimlisiniz. Yakınlarınıza oldukça kötü tesir edebilir ve gereksiz yere darıltabilirsiniz. Bugün ailenizin sizden isteyecekleri şeylere itirazsız uyarsanız onları sevindirirsiniz.

Oğlak: Bugün Sevgili Oğlaklar Aile içi görüşmeleri ve aile büyükleri ile bir arada olma imkanlarını kaçırmamalısınız. Bazı şeylerden fedakarlık yapmanız bile gerekse ailenize zaman ayırmalısınız. Bazı şeylere ancak aile içinde çözüm bulmanız mümkündür.

Kova: Bugün Sevgili Kovalar Sizi arayıp, görüşmek isteyen kimseleri reddetmemelisiniz. İnsanlarla görüşerek hem bazı psikolojik sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Size yapılacak olan tekliflerde art niyet aramayın.

Balık: Bugün Sevgili Balıklar Eğer sarsıntılı giden bir aşk ilişkiniz varsa bugün durum iyice kötüleşebilir. Siz bir erkekseniz bazı aşırı harcamalar ve belki de gösteriş merakınız yüzünden maddi sıkıntıya girebilirsiniz.

14 EKİM PAZAR

Koç: Bugün sevgili Koçlar Bugün sakin ve huzurlusunuz. Yalnız kalmayı ve biraz kafa dinlemeyi istiyorsunuz. Evinizle ilgili uzun süredir elinizin değmediği işleri halletme fırsatı bulacaksınız.

Boğa: Bugün Sevgili Koçlar Kazalara açık bir durumdasınız. Ayrıca elektronik ev aletlerinin kullanımında bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Açık havada yapacağınız sakin bir yürüyüş sizi kendinize getirecektir

İkizler: Bugün Sevgili İkizler Sevdiğiniz kişi sizi arayabilir. Birlikte bir şeyler yapmayı teklif edebilir. Beraber hoş anlar yaşayabilirsiniz.

Yengeç: Bugün Sevgili Yengeçler ailenizle aranızda kronik ve çözümlenemez hale gelmiş bir sorun tekrar gündeme gelebilir. Tartışmanın size bir yere götürmeyeceğini anlamış bulunmaktasınız. Bu nedenle sakin olmalısınız. Son günlerde yaşadığınız sıkıntılara rağmen aktif ve güçlüsünüz.

Aslan: Bugün Sevgili Aslanlar Karşı cinsten çevrenizde sizinle ilgilenen çok fazla insan var. Bunlar arasından seçim yapmak size kalmış. Eğer bir beraberliğiniz varsa bu kişiye ihanet edebilir ya da bu kişinin kalbini kırabilirsiniz.

Başak: Bugün Sevgili Başaklar Kendinizi çok yoruyorsunuz ve pek dinlenmeye de zaman bırakmıyorsunuz. Yakın akraba ve arkadaşlarınıza oldukça uzak kalmış durumdasınız. Bugün önemli bir konuda karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Gününüz yoğun ve stresli geçebilir.

Terazi: Bugün Sevgili Teraziler Beraber çalıştığınız kişilerle aranızda ufak tefek tartışmalar ve anlaşmazlıklar çıkabilir. Sevdiğiniz kişiyle biran önce aranızın düzelmesini istiyorsanız onu hemen aramalısınız.

Akrep: Bugün Sevgili Akrepler Son zamanlarda sizi sürekli huzursuz ve rahatsız eden bir konuda karar vermekte güçlük çekiyorsunuz. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla yaşadığınız çekişmeler üzerinizde önemli bir baskı unsuru. Olaylara daha olumlu açıdan bakmaya çalışmalısınız.

Yay: Bugün Sevgili Yaylar önemli ve kariyerinizi etkileyebilecek bir konuda üstlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Yeni ve reddetmesi güç teklifler alabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları muhakkak değerlendirin. Üzerinizdeki bıkkınlık sizi daha da karamsar olmaya itiyor.

Oğlak: Bugün Sevgili Oğlaklar Hayattan ümidinizi kesmiş gibi bir haliniz var. İş yerinizdeki huzursuzluklarınızın artmasını istemiyorsanız kendinize çeki düzen vermelisiniz. Yapabileceğinizden çok daha fazla iş yükü ve sorumluluk alıyorsunuz.

Kova: Bugün Sevgili Kovalar önemli kararlar vermek açısından oldukça önemli bir gün olabilir. Geri dönülmez yollara girebilirsiniz. Yarım kalmış ve bir türlü sonuçlanamamış bir işinizle ilgili bir gelişme kaydediyorsunuz.

Balık: Bugün Sevgili Balıklar Sadece sizi rahatlatacak önemli bir gelişme olacak. Sabırlı olmanız gerekiyor. Geleceğe dönük girişimleriniz nedeniyle para sıkıntısı çekiyorsunuz.















