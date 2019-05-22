8 gün sonra tesadüfen bulundu... Su içerek hayatta kalmış

Samsun'dan Ordu’nun Fatsa ilçesine bir akrabasının cenazesine geldikten sonra, cenaze bitimi bir anda ortadan kaybolan Salim Bodur, 8 gün sonra Ilıca Deresi kenarında bulundu.

ALZHEIMER VE SARA HASTASI

Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı'nca ilçenin her tarafında aranan Alzheimer ve sara hastası Salim Bodur bir vatandaşın bahçesinde dere kenarında bulundu. Dere kenarına yaklaşık 30 metreden düşen Salim Bodur, kayıp olduğu günden bu zamana kadar sadece su içerek hayatta kaldığını söyledi.

Jandarma ekiplerince düştüğü yerden çıkartılan yaşlı adam tedavi için Fatsa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adamın bir süre tedavisinin devam edeceği öğrenildi.

ELİNDEN KAYIP YUVARLANAN BİDONLARI ALMAYA GİDİNCE GÖRDÜ

Bahçesinde çalışırken tesadüfen yaşlı adamı bulduğunu ifade eden Muhammet Yanık, “Bahçeye fındık ilacı atmaya gittim. Sular da vardı elimde; o ara bidonlardan iki tanesi en aşağı dereye kadar indi. Bidonları almaya gittiğimde ses duydum ve yaşlı adam orada yatıyordu. Hemen jandarma ekiplerine haber verdim” diye konuştu.

İHA