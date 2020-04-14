8 günlük bebeğe corona virüs teşhisi kondu

İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek bebek ateşinin yükselmesi üzerine başkent Tel Aviv yakınlarındaki Wolfson Hastanesi'ne kaldırıldı. Henüz 8 günlük bebeğe yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Annesinde Kovid-19 bulgusuna rastlanmayan bebeğin durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu aktarıldı. İsrail'de ilk defa bir bebekte Kovid-19 tespit edilmesi dikkat çekti.

118 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şu ana kadar corona virüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 11 bin 868 oldu.









AA





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