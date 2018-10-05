8 kahramana veda! Şehitlerimizi uğurluyoruz...

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün sabah terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için cenaze töreni düzenleniyor. Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı olarak düzenlenen ilk cenaze uğurlama törenine, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanısıra kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU

Şehit naaşlarının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamit Bal'ın yaptığı konuşmanın ardından, şehitler için dua okundu. Daha sonra da şehit uzman çavuşlar, Ömer Ulus Yiğit İzmir'e, Yahya Şen Kırıkkale'ye, Uğur Göksu Samsun'a ve Süleyman Aydın'ın cenazesi ise Isparta'ya uğurlandı.

AYNI İSİM, AYNI SOY İSİM VE AYNI KADER: SÜLEYMAN AYDIN

Batman’da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, PKK terör örgütünün 34 yıl önce şehit ettiği ilk asker olarak kayıtlara geçen aynı adı ve soyadını taşıdığı şehit er Süleyman Aydın ile aynı kaderi paylaştı.

Şehit Aydın’ın cenazesi memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi. Cenazeye Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, askeri ve mülki erkan, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BABANIN EN AĞIR GÜNÜ

Oğlunun cenazesini omzunda taşıyıp sarılı olduğu Türk bayrağını öperek hainleri ağlayıp sevindirmeyeceğini belirten baba Niyazi Aydın’ın "Oğlum kalk haydi operasyona gideceğiz. Bazen ‘beni çaldır’ diyordun. Oğlum haydi kalk operasyon saati geldi” sözleri yürekleri dağladı. Ağabeyinin tabutunun başında ellerini yumruk halinde bekleyen astsubaylık eğitimi süren diğer oğlu Sefa’yı işaret eden Aydın, "O da jandarma. İki ay sonra Allah izin ederse o da gidiyor inşallah” diye seslendi.

ASKER KIYAFETLERİYLE UĞURLADILAR

Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce, Ankara'da gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehidin babası ve kardeşi cenaze törenine asker kıyafetiyle katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kuvvet komutanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan protokol üyeleri camiye girişlerinde şehidin babası Ömer İnce, annesi Sündüz İnce ve kardeşine taziyelerini sundu.

Cuma namazı sonrası şehit İnce için cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşları dökerken, baba Ömer İnce şehit oğlunun arkasından el salladı. Şehit İnce'nin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Elvankent Şehitliği'ne götürüldü. Öte yandan, şehidin babası ile kardeşinin törene asker kıyafetiyle katıldığı görüldü.

"SANA SÖZ VERDİM, DİMDİK AYAKTAYIM"

Samsunlu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun tabutuna sarılan nişanlısı Nesrin Atağ, "Bizim hayallerimizi, umutlarımızı çaldılar" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için Samsun'un Ladik ilçesinde tören düzenlendi. Törende şehit Göksu’nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin annesi Fidase Göksu ve nişanlısı Nesrin Atağ, tabutun önündeki fotoğrafı öperek gözyaşı döktü.

Nişanlısının kamuflajını giyen ve tabuta sarılarak gözyaşı döken Nesrin Atağ, "Sana söz verdim. Dimdik ayaktayım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Bizim hayallerimizi çaldılar. Umutlarımızı çaldılar” diye konuştu.

Şehidin ağabeyi ve mahalle muhtarı olan Seyitahmet Göksu ise kardeşinin tabutuna sarılarak, “Benim de evlatlarım var. Onları da asker olarak yetiştireceğim. O şerefsizleri sevindirmeyeceğim” şeklinde konuştu.

İlçede bulunan Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu için helallik alındı. Göksu daha sonra dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Gurup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve askeri erkan katıldı.

"OLMADI BÖYLE OĞLUM"

Şehit askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim (24), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Sedye üzerinde törene katılan şehidin annesi Ayşe Hekim, "Olmadı böyle oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

Hekim'in cenazesi, dün saat 19.25'te askeri uçakla Isparta'ya getirilip, Şehir Hastanesi'nin morguna konuldu. Bugün saat 11.00'de morgdan alınan şehidin cenazesi, Isparta Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile 15 kilometre uzaktalıktaki Kuleönü beldesinde, babaannesinin yaşadığı eve getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, babası Hasan, annesi Ayşe, eşi Arzu, kardeşleri Burak ve Beyza, babaannesi Ayşe Hekim ile dedesi Muhammet Özdemir ve çok sayıda kişi tarafından tekbirlerle karşılandı. Cenaze aracı, evin önünde bekletilerek, dua edildi ve şehidin yakınlarından helallik istendi. Duanın ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na götürüldü.

Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen askeri tören ve cenaze namazına binlerce Ispartalı katıldı. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Ataklı, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Gökgöz, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da katıldı.

ŞEHİT YAKINLARI FENALAŞTI

Şehit Hekim'in annesi Ayşe Hekim, sağlık ekiplerinin kontrolünde sedye üzerinde alana getirildi. Şehit yakınları için ayrılan alanda sedyede bulunan, serum takılı Ayşe Hekim, "Olmadı böyle oğlum" diyerek, ağıt yaktı. Ali Hekim'in 25 gün önce evlendiği eşi Ayşe Hekim, gözyaşlarını tutamazken, tören sırasında fenalaşan şehit yakınları, sağlık ekiplerince sedyeyle alanda hazır bekletilen ambulanslara taşındı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in kıldırdığı namazının adından şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim'in cenazesi, Isparta Garnizon Şehitliği'ne toprağa verildi.

TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Şehit askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer (29), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dinçer'in cenazesi, ilk olarak doğup, büyüdüğü Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada dua yapılıp, helallik istenmesinin ardından şehit Dinçer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, köy meydanına getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer için Bademli Mezarlığı karşısındaki meydanda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Arife, babası Tezcan ve kardeşi Oktay Dinçer ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende, şehidin annesi ile babası oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı dökerken, kardeşi ise yanlarından ayrılmadı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİDİN ANNESİ: 2 OĞLUM DAHA VAR

Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök (25), memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenen ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bekar olan şehit Uzman Çavuş Neşet Gök için Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, şehidin babası Turan Gök, annesi Nurcan Gök, şehidin kardeşleri Burak (19) ve Batuhan (7), yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Anne Nurcan Gök, kendisine başsağlığı dileyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'na, "iki oğlum daha var. Onları da yollayacağım askere" dedi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı da başsağlığı dilediği şehidin yakını kadınların "bunların temizleneceği yok" demesi üzerine, "temizleniyor, hiç merak etmeyin" yanıtını verdi.

İl Müftüsü Bekir Gerek, cuma namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Şehidin tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Cenaze törenine katılan kalabalık sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganı attı. Cenaze aracının bulunduğu yere kadar top arabasıyla götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından tekrar omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Anne Nurcan Gök, oğlunun tabutuna eleriyle dokunup gözyaşı döktü.

KÜÇÜK KARDEŞİ ASKER KIYAFETİ GİYDİ

Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan Gök de cenaze törenine asker kıyafetiyle katıldı. Yarbay kıyafeti giyen Batuhan ağabeyini cenazesi geçerken selam verdi. Batuhan'ın bir süre önce Eskişehir'e izne gelen ağabeyi Neşet Gök'e tekrar birliğine dönmemesini istediğini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediği belirtildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi daha sonra Kanlıpınar Şehitliği'ne götürülerek burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE SÜLEYMAN SOYLU DA KATILDI

PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yahya Şen (24), memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şenin cenazesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morgundan alınarak öğlende Kırıkkale Nur Camii'ne getirildi. Burada yapılan törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğanın oğlu Türgev Vakfı Genel Başkanı Bilal Erdoğan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende baba Emrullah, anne Ayşe, ağabeyi Uzman Çavuş Metin Şen ile ikiz kardeşi Zekeriya ve dedesi Ali Şen taziyeleri kabul etti. Yakınları, şehit Yahya Şenin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Ayşe Şen, "İnşallah gâvurun bebelerinden Allah hesabını soracaktır oğlum" diye feryat etti.

Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Yahya Şen'in tabutu, cenaze aracına taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türgev Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan da bir süre şehidin cenazesini omuzlarında taşıdı.

Konvoy eşliğinde Balışeyh ilçesi Akcakavak köyüne götürülen şehit Şen, gözyaşları arasında toprağa verildi.