Türkiye 8. kattaki balkona salıncak kurup çocuğunu sallayan baba yürekleri ağza getirdi

8. kattaki balkona salıncak kurup çocuğunu sallayan baba yürekleri ağza getirdi

Türkiye

8. kattaki balkona salıncak kurup çocuğunu sallayan baba yürekleri ağza getirdi

Corona virüs nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko'da 8. kattaki balkona salıncak kurarak çocuğunu sallayan baba sosyal medyada tepki topladı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 14:58 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko’da bir baba çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Porto Riko'da, koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinada çocuğunu parka götüremeyen baban tehlikeli bir yöntem geliştirdi. Porto Rikolu baba sekizinci katta bulunan yerden 24 metre (80 ft) yükseklikteki evinin balkonuna salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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