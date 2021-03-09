Magazin 8 Mart 2021 reyting sonuçları

8 Mart 2021 reyting sonuçları

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8 Mart 2021 reyting sonuçları

Reyting sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi akşamı ekranda olan Maraşlı, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma dizi reyting sıralamalarını gösterdi.

09 Mart 2021, Salı 11:04 Son Güncelleme:
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Pazartesi gecesinde TV’de Maraşlı, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma dizileri yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki, dün gece ekrana gelenler arasında hangi dizi birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?

8 MART REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU

8 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1     UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU     TRT 1

2     ÇUKUR     SHOW TV

3     ESRA EROL'DA     ATV

4     MÜGE ANLI İLE TATLI SERT     ATV

5     MARAŞLI   ATV

6     YASAK ELMA      FOX

7     SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER   FOX

8     ATV ANA HABER   ATV

9     MARAŞLI (ÖZET)   ATV

10    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET)     TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1     UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU     TRT 1

2     ÇUKUR     SHOW TV

3     SELÇUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER   FOX

4     YASAK ELMA      FOX

5     UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET)     TRT 1

6     MARAŞLI   ATV

7     YASAK ELMA (OZET)     FOX

8     MÜGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

9     ESRA EROL'DA     ATV

10    SURVİVOR  TV8

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