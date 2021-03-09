8 Mart 2021 reyting sonuçları

Pazartesi gecesinde TV’de Maraşlı, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Yasak Elma dizileri yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki, dün gece ekrana gelenler arasında hangi dizi birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?

8 MART REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU

8 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

2 ÇUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

5 MARAŞLI ATV

6 YASAK ELMA FOX

7 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 MARAŞLI (ÖZET) ATV

10 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

2 ÇUKUR SHOW TV

3 SELÇUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET) TRT 1

6 MARAŞLI ATV

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 MÜGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SURVİVOR TV8