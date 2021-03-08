Kadınlar Günü, aynı zamanda cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddettin durdurulması gibi sosyal eylemler açısından da fırsat yaratıyor. Evet… Maalesef hala öyle.

Kadınlar Günü nedeniyle her yerde dev indirimler var. Güzellik salonlarında yüzde 50 indirim, hediye kuponları, bedava dağıtılan çiçekler…

WhatsApp’tan gelen “Kadınlar Günün kutlu olsun” mesajları…

Kadınlar günü bu değildir. Size göre anlamı sadece buysa lütfen kutlamayın.

Kadınlar Günü’nü kutlamanın en iyi yolu; kadınlara ve insanlara karşı saygı duymayı ve insan olmanın zorunluluklarını anlamak…

İRONİK BİR KUTLAMA

Kadınlar Günü, bazı ülkelerde resmi tatil ilan edilmiş durumda. Türkiye’de de olduğu gibi kadınlar seslerini duyurmak için çeşitli etkinlikler, yürüyüşler ve protestolar düzenliyor. 8 Mart’ta kadınlar, hediyeler ve çiçekler alıyor. Bu etkinlikler bitince de birçok kadın eve gidip temizlik ve yemek yapıyor. Çünkü ataerkillik maalesef hala var. Çok ironik değil mi?

KADINLAR NE İSTİYOR?

Kadınlar yaşamak istiyor.

Kadınlar öldürülmemek istiyor.

Korkunç cinsiyet dengesizliklerinin ortadan kaldırılmasını istiyor.

Kadınlar iş hayatında eşitlik istiyor.

Kadınlar istedikleri gibi yaşamak istiyor.

Kadınlar canları ne isterse onu yapmak istiyor.

Sırf kadın olduğu için evde, ofiste, dışarıda, mahallede, markette, pazarda, dünyanın hiçbir yerinde cinsiyeti nedeniyle baskıya maruz kalmamak istiyor.

Kadınlar, kadın oldukları için değil, insan oldukları için bunları istiyor.

Neredeyse uzayda yaşamaya başlayacağımız çağımızda, bu isteklerin olması için daha ne kadar ileri gidilmesi gerekiyor?

Kadınların hakkı olanı istemek zorunda olmadığı bir dünya dileğiyle…

Herkesin eşit haklarda,

8 MART 1857 KATLİAMI

Dünya Kadınlar Günü, bir diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı bakalım…

Tarih 8 Mart 1857…

ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı.

Bu grev esnasında polis işçilere saldırdı ve onları fabrikaya kilitledi.

İşçilerin fabrikaya kilitlenmesinin ardından çıkan yangında, işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi.

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

Ölen işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı. Bu olaydan 53 sene sonra 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve değişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda gerçekleşti.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde de kutlanmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti.

Birleşmiş Milletler’in sitesinde günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York’ta ölen işçilerin anısına yapıldığının yazılmamıştır.

KADINLAR GÜNÜ TÜRKİYE’DE NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLADI?

Türkiye'de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılına gelindiğinde ve onu izleyen yıllarda daha da yaygınlaştı. Kutlamalar kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı.

4 YIL YASAKLANDI

12 Eylül darbesi döneminde dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren yeniden her yıl ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kutlanmasına devam edildi.