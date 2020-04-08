8 Nisan 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 10.45: Aşk-ı Memnu

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in oynadığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Kendisi için koca adayı olarak düşündüğü Adnan Bey’in, kızı Bihter’le evlenmek istediğini öğrenen Firdevs Hanım, büyük darbe alır. Bu evlilik kararından Nihal de memnun değildir. Ama babasını üzmemek adına sessiz kalır. Adnan ve Bihter, köşkte ilk kez yalnız kalırlar.

TRT 1 20.00: Benim Adım Melek

Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Şerif Sezer’in rol aldığı ‘Benim Adım Melek’te: Ünzile, sarsıcı bir olay yaşar. Melek ve çocuklar, Mithat ile Seyran’ın nişanlanmasına çok sevinirler. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali, yine karşı karşıya gelir. Halil’in aşk itirafını okuyan Melek, gözyaşlarına hakim olamaz.

KANAL D 20.00: Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

Ünlü yönetmen Luc Besson’un imzasını taşıyan ve inanılmaz görsel efektleriyle fark yaratan ‘Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: 28. yüzyıl. Bütün ırklar, devasa Alpha şehrinde barış içinde yaşar. Ancak bilinmeyen bir güç Alpha’yı tehdit eder. Özel ajanlar Valerian ve Laureline, barışın bozulmaması için zamana karşı yarışır.

STAR TV 20.00: Jet Sosyete #EvdeKal özel bölümü

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın rol aldığı ‘Jet Sosyete’, oyuncuların çekimleri kendi evlerinde gerçekleştirdiği ‘#Evdekal Özel Bölümü’ ile ekrana gelecek: İzmir’de annesinin evinde çok sıkılan Gizem, hayranlarının ilgisini özler. Cengiz, bahçede yaşamaya başlar. Safiye, salgına karşı çamaşır suyundan medet umar.

TV8 20.00 Survivor:

Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu akşamki bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

ATV 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Malefiz

21:55 Karayip Korsanları





KANAL D 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

22:45 Kuzey Güney





STAR TV 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Jet Sosyete

23:30 Güzel Köylü





FOX TV 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Organik Aşk

22:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn





TRT 1 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Şendul Şaban"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:55 Kalk Gidelim





TV8 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

10.00 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





Show TV 8 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Güldür Güldür





Kanal 7 8 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Bir Kız Sevdim

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 8 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







