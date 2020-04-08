8 Nisan 2020 Çarşamba günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
8 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 8 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
08 Nisan 2020, Çarşamba 08:32 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Nisan 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 10.45: Aşk-ı Memnu
Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in oynadığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Kendisi için koca adayı olarak düşündüğü Adnan Bey’in, kızı Bihter’le evlenmek istediğini öğrenen Firdevs Hanım, büyük darbe alır. Bu evlilik kararından Nihal de memnun değildir. Ama babasını üzmemek adına sessiz kalır. Adnan ve Bihter, köşkte ilk kez yalnız kalırlar.
TRT 1 20.00: Benim Adım Melek
Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Şerif Sezer’in rol aldığı ‘Benim Adım Melek’te: Ünzile, sarsıcı bir olay yaşar. Melek ve çocuklar, Mithat ile Seyran’ın nişanlanmasına çok sevinirler. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali, yine karşı karşıya gelir. Halil’in aşk itirafını okuyan Melek, gözyaşlarına hakim olamaz.
KANAL D 20.00: Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
Ünlü yönetmen Luc Besson’un imzasını taşıyan ve inanılmaz görsel efektleriyle fark yaratan ‘Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: 28. yüzyıl. Bütün ırklar, devasa Alpha şehrinde barış içinde yaşar. Ancak bilinmeyen bir güç Alpha’yı tehdit eder. Özel ajanlar Valerian ve Laureline, barışın bozulmaması için zamana karşı yarışır.
STAR TV 20.00: Jet Sosyete #EvdeKal özel bölümü
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren ve Sarp Apak’ın rol aldığı ‘Jet Sosyete’, oyuncuların çekimleri kendi evlerinde gerçekleştirdiği ‘#Evdekal Özel Bölümü’ ile ekrana gelecek: İzmir’de annesinin evinde çok sıkılan Gizem, hayranlarının ilgisini özler. Cengiz, bahçede yaşamaya başlar. Safiye, salgına karşı çamaşır suyundan medet umar.
TV8 20.00 Survivor:
Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’in bu akşamki bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ada hayatını kolaylaştırıp morallerini yükseltecek ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.
ATV 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Malefiz
21:55 Karayip Korsanları
KANAL D 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
22:45 Kuzey Güney
STAR TV 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Jet Sosyete
23:30 Güzel Köylü
FOX TV 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Organik Aşk
22:45 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
TRT 1 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Şendul Şaban"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:55 Kalk Gidelim
TV8 8 Nisan 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
10.00 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
Show TV 8 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Güldür Güldür
Kanal 7 8 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Bir Kız Sevdim
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 8 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla