8 Ocak Cumartesi TV yayın akışı! Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV… Bugün televizyonda neler var?
8 Ocak Cumartesi TV yayın akışı hafta sonu akşamını evde televizyon izleyerek geçirecekler tarafından merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında yabancı sinema filmlerinin ağırlıkta olduğu görülürken, aynı zamanda yarışma ve eğlence programları da farklı beğenilere hitap ediyor. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’nin 8 Ocak Cumartesi yayın akışı…
08 Ocak 2022, Cumartesi 19:04 Son Güncelleme:
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yayın akışı1 Cumartesi TV yayın akışının detayları arasında en dikkat çeken yapımlar arasında Kanal D ekranlarında Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunumuyla izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler programı yer alıyor. Programın hemen ardından ise Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı isimli yayın akışı0 izleyenlerle buluşacak. Bununla birlikte Show TV’de Cehennem Melekleri, ATV’de Kingsman: Altın Çember, Star TV’de Yukarıdaki Tehlike, bu akşam ekranlara gelecek yabancı sinemalar. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’nin 8 Ocak Cumartesi yayın akışı…
8 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:00 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Mutfağı
- 14:00 John Carter: İki Dünya Arasında (Yabancı Sinema)
- 16:30 Yargı
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:45 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)
- 02:30 Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı (Yabancı Sinema)
- 03:45 Müzik Arası
- 04:45 Geniş Aile
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)
- 16:30 Şark Bülbülü (Yerli Sinema)
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:15 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
- 01:00 Cehennem Melekleri (Yabancı Sinema)
- 02:45 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Karate Kid (Yabancı Sinema)
- 12:40 Kalp Yarası
- 15:50 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
- 21:55 Kingsman: Altın Çember (Yabancı Sinema)
- 00:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
- 02:10 Kuruluş Osman
- 04:55 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:15 Pulsar
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Burcu İle Hafta Sonu
- 12:15 Bir Demet Tiyatro
- 14:00 Annemizi Saklarken
- 16:45 Söz
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Yukarıdaki Tehlike (Yabancı Sinema)
- 22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
- 00:15 Yukarıdaki Tehlike 3 (Yabancı Sinema)
- 02:15 Söz
- 04:15 Pulsar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:00 Dinozor Adası (Yabancı Sinema)
- 10:00 Tozkoparan İskender
- 11:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 3’Te 3
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 04:00 Piri Reis
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
- 09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
- 10:45 Seviyorum Ama Arkadaşça (Yerli Sinema)
- 13:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
- 20:00 O Ses Türkiye
- 00:15 Kırmızı Oda
- 03:30 8X8
- 04:45 Bilginiz Olsun
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Memet Özer İle Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Kanunsuz Topraklar
- 16:00 Yasak Elma
- 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Maske Kimsin Sen?
- 22:30 Elkızı
- 01:45 Yasak Elma
- 04:15 Kefaret
- 05:45 Kadın