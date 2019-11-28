8 soruda Beştepe’ye giden CHP’li iddiası

1-Rahmi Turan’ın iddiası neydi?

Rahmi Turan yazısında CHP’li bir siyasetçinin Beştepe’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti.

2-Muharrem İnce Beştepe’ye gitti mi?

İddialar hakkında Muharrem İnce, CNN Türk programında açıklama yaptı. Muharrem İnce iddiaları kabul etmeyerek "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" ifadelerini kullandı.

3-Rahmi Turan’ın kaynağı kim?

Gazeteci Rahmi Turan, haberin kaynağının Talat Atilla olduğunu açıkladı.

4-Talat Atilla ne açıklama yaptı?

Talat Atilla kaynak iddiaları hakkında haberi çok yönlü kontrol ettiğini ve haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde “Bu haber doğru mu?” doğrulattığını belirtti.

5-CHP, 'Beştepe’ye giden CHP’li iddiası'na ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteci Talat Atilla’nın haberi kendisine doğrulatması iddiaları hakkında kendisi ile yedi yıldır görüşmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu “Doğrudur” açıklaması için “Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor” dedi.

6-Rahmi Turan ne açıklama yaptı?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları yalanlaması üzerine Rahmi Turan özür diliyorum ifadelerini kullandı. Turan, “İsim vermeyecektim ama sabah akşam televizyonlarda isim isim diye tutturmuşlar. Ben takip edemiyorum. Bu akşam Mustafa Çetin'e söyledim. İleride gerekirse o kaynağın kendisi belki açıklar. Ben karışmam ona. Ama bana 'Kaynağı söyleyin' diye zorlarsanız, kusura bakmayın çok ayıp bir şey olur. Dedikleri doğrudur ben iki tarafa da inanırım Muharrem İnce de doğrudur. Cumhurbaşkanı da doğrudur o zaman benim verdiğim bu haber yanlıştır. Tamam sizden özür diliyorum ben yanıldım hata yaptım ne dememi istiyorsunuz” şeklinde konuştu.

7-Muharrem İnce kimler hakkında dava açtı?

Muharrem İnce, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiaları nedeniyle, gazeteci Rahmi Turan hakkında 5 kuruş, Talat Atilla hakkında ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Avukat Mustafa Kemal Çiçek’in Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği’ne verdiği dilekçede gerekçe “Birlikte, eylemli olarak, iftira niteliğinde, mesnedi olmayan yalan bir haber yapmak suretiyle siyasi bir kimliğe sahip olan müvekkilimin, kişilik haklarına ve değer yargılarına alenen saldırı” diye açıklandı. Avukat Çiçek ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Turan ve Atilla için ‘görevi kötüye kullanarak iftira ve hakaret’ suçlarından soruşturma açılmasını talep etti.

8-Beştepe’ye gittiği iddia edilen isimler kimler?

Bir süredir konuşulan Beştepe’ye giden CHP’li isimin kim olduğuna dair iddialar geldi. Beştepe’ye gittiği düşünülen isimler arasında CHP’den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Mustafa Sarıgül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yer aldı.



