Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler’in kurucusu. İngiliz eski istihbarat subayı.

Singapur doğumlu Le Mesurier, İngiltere’nin en önemli askeri okullarından Sandhurst’tan mezun olduktan sonra Kuzey İrlanda, Bosna ve Kosova’da askeri görevlerde bulundu. Le Mesurier, askeri kariyeri bırakarak insani yardım çalışmalarına kendisini adadı. Ailesi de asker olan Le Mesurier, Suriye’ye yönelik çalışma kararı aldı. 2000’li yılların başında ordudan ayrıldı.

Eski subay 2002 yılının başında ‘hassas bir proje’ için Kudüs’e gitti. Le Mesurier, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah’ta Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü’nün (FKÖ) lideri Yaser Arafat ile birlikte tutuklu olan 6 kişinin bulunduğu hapishanede görev aldı. Bu, Le Mesurier’in Ortadoğu’da geçireceği 17 yılın ilk göreviydi. Filistin’deki ayaklanmalardan Irak’taki çalkantılara ve en son Suriye’de kana bulanan topraklara kadar, Le Mesurier Ortadoğu’ya ilişkin fikir sahibi oldu. Çok az insanın bu bakış açısına sahip olduğuna dikkat çekildi.

2- Beyaz Baretliler kim?

Suriye Sivil Savunması, ya da daha çok bilinen isimleriyle Beyaz Baretliler yaklaşık 3 bin gönüllüden oluşan bir arama-kurtarma ağı. Özellikle Suriye hükümetinin kimyasal saldırı kullandığı yönündeki iddiaları dünyanın gündemine taşımakla biliniyor. Kuruldukları 2013 yılından bu yana yaklaşık 62 bin kişinin hayatını kurtardı. 141 gönüllülerinin ise arama-kurtarma çalışmalarında yaşamını yitirdiği söyleniyor. Beyaz Baretliler uzun süre dünya gündeminde tartışıldı. Beyaz Baretlilerin Nobel Barış Ödülü'nü almasına destek için açılan kampanyadaki imzacılar arasında Hollywood'un ünlü simaları da vardı, örgüt ABD tarafından da desteklendi.

3- James Gustaf Edward Le Mesurier Türkiye'de ne yapıyordu?

Beyaz Baretliler, Le Mesurier’in merkezi Dubai’de ve İstanbul ofisi Karaköy’de bulunan “Mayday Rescue” isimli şirketi üzerinden finanse ediliyor.

4- O gece evde kimler vardı?

Olayın meydana geldiği gece evde eşi Emma Hedving Christina Winberg ve yardımcıları Merih vardı. Hizmetçi, hiçbir şey bilmediğini söyledi.

5- Eşi o gece ne neredeydi?

Emma Winberg o gece 02.30’da eşinin uyku ilacı alarak uyuduğunu söyledi. Emma, 04.30’a kadar ayaktaydı. O saatlerde James Gustaf Edward Le Mesurier uyandı. Emma Winberg’e uyku ilacı verdi. Sonra birlikte uyudular.

Sabah: 05.25

Le Mesurier’in cesedi, 11 Kasım günü saat 05.25’te Tophane’deki evinin kapısının karşısında, Ali Paşa Medresesi’nin duvarının dibinde bulundu. Başı duvar dibindeki trafo yönünde, vücudu ise cenin pozisyonundaydı. Üzerinde beyaz keten gömlek, kum rengi kanvas pantolon vardı. Üçüncü kattan ölüme düştüğü sırada ayağından çıkan botları yanıbaşında duruyordu. Ölümü, kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. Hazırlanan ilk raporda ise Le Mesurier’in ölümü genel bedensel tramvaya bağlı olarak kaydedildi.

6- Kimler şüpheli?

Polis, şu ana kadar Le Mesurier’in evinde ve ofisinde çalışan 14 kişinin ifadesini aldı. Eşi Emma Hedving Christina Winberg, eşinin camdan atlayarak intihar ettiğini öne sürdü. Emma Hedving Christina Winberg’in tırnaklarından doku örneği aldı. Yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Le Mesurier’in evinin önünde bir yıldır mendil satan Suriyeli kayıplara karıştı.

Le Mesurier'nin olay akşamı 2 saat boyunca sağdıçlığını yapan arkadaşı Faruk Habib ile görüştüğü, gittikten sonra çok tedirgin olduğu öne sürüldü.

Polis ifadesine başvurmak üzere Kanada vatandaşı Faruk Habib'i arıyor.

7- Cinayet mi, intihar mı?

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Sızan bilgiye göre hem elleri hem de ayakları kırık. Elleri ve ayakları kırıksa ölmez zaten. Boynu falan kırıldıysa ölür. Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. Boynu kırıldıysa o zaman da sürüklenemez. Otopside iç kanama olup olmadığı ortaya çıkacak. İlk etapta cinayet gibi gözüküyor" dedi.

8- Psikolojik sorunları mı vardı?

İddiaya göre, Le Mesurier'in psikolojik sorunları vardı. Antidepresan haplar kullanıyordu. Büyükada'daki evinde ilaç tedavisi görüyordu. Bir yıl önce evlendiği eşi Christina Winberg, “Eşim 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti” bilgisini verdi.



