8 soruda Rabia Naz Vatan’ın ölümü

1-Rabia Naz’ın ölüm nedeni neydi?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, evlerinin önünde yaralı halde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Rabia’nın ölüm nedeni yüksekten düşme olarak açıklanmıştı.

2- Adli Tıp raporu ölüm sebebi hakkında ne dedi?

Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi.

3- Rabia Naz’ın ailesi hangi iddiada bulundu?

Aile kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Ailenin iddiası üzerine 60 kişinin tanık olarak ifadesine başvuruldu.

4- Rabia Naz’ın babası neden gözaltına alındı?

Baba Şaban Vatan ile 3 kişi, kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra Şaban Vatan ve 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5- Olay yerinde inceleme yapan polislere neden soruşturma açıldı?

Rabia Naz'ın yaralı bulunmasının ardından evin önünde olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Polislerin, olay yerinde gerekli güvenlik önlemini almadıkları, hastaneye gidip ardından evin önüne gelerek inceleme yaptıkları gerekçesiyle 'görevi ihmal suçundan' haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, polis memurlarının ifadelerine başvuruldu.

6- Rabia Naz’ın ölümünde TBMM hangi kararı aldı?

Temmuz ayında Rabia Naz Vatan ve benzer çocuk ölümlerine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı yapıldı. Komisyonun amacı şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması oldu.

7- Rabia Naz’ın çantasından çıkan notlarda ne yazıyordu?

Meclis tutanaklarında Rabia Naz’ın çantasından çıkan notlar yer aldı. Yapılan açıklamalarda Rabia Naz’ın çantasından çıkan notlarda ‘Birkaç tane hap içeceksin. Ölmekten bu kadar mı korkuyorsun? Annem kızar’ gibi cümleler yazılı olduğu açıklandı.

8- Rabia Naz’ın ölümünde Mavi Balina oyunu etkili oldu mu?

Rabia Naz’ın bilgisayarında yapılan incelemelerde Mavi Balina oyununa ilişkin bilgilerin yer almadığı açıklandı.



