8 soruda Uludağ’da kaybolan dağcılar

1-Dağcılar ne zaman kayboldu?

1 Aralık 2019 Pazar günü geç saatlerde ailelerine zirve tırmanışı yapacaklarını ifade eden iki amatör dağcı Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37)’tan 4 gündür haber alınamıyor.

2-Dağcılar en son nerede görüldü?

İki dağcının güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde pazar günü araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başladıkları görülüyor.

3-Dağcılardan izler bulundu mu?

Havadan ve karadan aranan iki dağcıya ait olduğu düşünülen ayak izleri takibe alındı. Yapılan açıklamada izlerin Göller yöresinde yoğunlaştığı belirtildi.

4-Bulunan kafa ışığı kime ait?

Yapılan ilk çalışmalarda aramalar sırasında bulunan kafa ışığının kayıp dağcılara ait olduğu düşünüldü. İnceleme sonrasında kafa ışığının arama kurtarma ekibine ait olduğu açıklandı.

5-Dağcıları kimler arıyor?

Kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları AKUT, AFAD, jandarma ve köylülerden oluşan 259 kişilik bir ekip tarafından yapılıyor.

6-Kayıp AKUT ekibinden haber var mı?

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği bölgede arama kurtarma çalışması yapan 4 kişilik AKUT ekibi de kayboldu. Bir süre sonra iletişim kurulabilen ekip kurtarıldı. Ekipten bir kişinin su birikintisine düşerek donma tehlikesi atlattığı belirtildi.

7-Arama ve kurtarma çalışmaları ne kadar sürecek?

Arama kurtarma faaliyetleri kayıp dağcıların ailelerinin Bursa Valiliği ve Jandarma Komutanlığına yaptıkları müracaatın ardından İçişleri Bakanlığı talimatıyla 3 gün daha uzatıldı. Çalışmaların ailenin müracaatına göre 3’er gün 3’er gün uzatılacağı öğrenildi.

8-Arama kurtarma ekiplerinin açıklamaları neler oldu?

Zorlu arazi şartlarında kanyon ve şelalelerde halatlar kurarak arama çalışması yaptıklarını ifade eden AKUT ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15 derece ve arazinin çok engebeli olduğunu aktardı. Yaklaşık 94 saattir devam eden arama kurtarma çalışmalarına 4. gününde Uludağ’ın güney yamaçlarında ağırlık verileceği ifade edildi.



