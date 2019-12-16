8 soruda uyuz salgını iddiası

1- Uyuz hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Uyuz böceğinin insan cildine yönelik istilasına uyuz hastalığı denir. Akarların canlıların yaşadığı cildin üst katmanına girerek yumurtalarını bırakması sonucu oluşur. Uyuz hastalığı vücutta kaşıntılı döküntülerle belirti gösterir. Kaşıntı genelde el parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde cinsel bölgede belirti gösterir. Çocuklarda saçlı deride de görülebilir.

2- Uyuz hastalığı bulaşıcı mıdır?

Hastalığın bulaşması için genellikle uyuz olan biriyle doğrudan ve uzun süreli yakın temas olması gerekiyor. Tokalaşma ya da kısa süreli sarılarak genellikle uyuz bulaşmıyor. Hastalığın bulaşmasında aile bireyleri daha çabuk etkilenebiliyor.

3- Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir?

Uzmanlar tarafından uyuz hastalığının tedavisinde hijyenin çok önemli olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda uyuz hastalığının ilaçla tedavi edilmesi gerekiyor. İlaçla tedaviden sonra evdeki yorgan, giysi ve benzeri şeylerin kaynar suyla yıkanması konusunda uyarılar yapıldı.

4- Türkiye'de uyuz hastalığı ilaçlarında sorun mu var?

Yapılan açıklamalarda Türkiye'de son dönemlerde ilaç talebinde öenmli bir artışın olduğu ifade edildi. İlaç firmaları beklenenden fazla talep olduğunu ve ilaç bulunmada sıkıntılar olduğunu açıkladı.

5- Aile bireylerinin tedavisi nasıl olmalı?

Aynı sosyal ortamı paylaşan kişilerde hastalığın bulaşma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle uzmanlar ailelerde sadece hasta olan kişinin değil, hastalık belirtileri olmayan kişilerin de tedavi görmesi gerektiğini açıkladı.

6- Uyuz hastalığı salgını mı var?

Uzmanlar ve ilaç firmaları bir salgın durumundan önce beklenenden fazla ilaç talebi olduğunu bu sebeple ilaçların yetişmediğini açıkladı. Uzmanlar göçmenlerin yaşadığı bölgelerde uyuz şikayetinin arttığını ifade etti. Uzmanlar sonbahar ve kış aylarında genel anlamda hastalık şikeyetlerinin arttığını belirtti.

7- Uyuz hastalığı ilaçlara direnç gösteriyor mu?

Salgın şüphesi ile akıllara hastalığın ilaçlara direnç gösterdiği sorusu geldi. Uzmanlara parazitte bir değişiklik olmadığını bir dirençten bahsedilemeyeceğini açıkladı. Hastalığın tam olarak iyileşmemesi hastaların tedaviyi gerektiği gibi uygulamaması veya evdeki diğer kişilerin kaşıntı olmadığı için tedavi almamasından kaynaklandığı belirtildi.

8- Sağlık Bakanlığı ilaç stoğu hakkında ne dedi?

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Aralık 2019 tarihinde yapılan açıklamada, ilaç stoğunda bir sıkıntı bulunmadığı paylaşıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürün mevcuttur, herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları, önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.



