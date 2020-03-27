Türkiye 8 ülkede 50 Türk vatandaşı corona virüsten öldü

8 ülkede 50 Türk vatandaşı corona virüsten öldü

Türkiye

8 ülkede 50 Türk vatandaşı corona virüsten öldü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim kıran, Türkiye dışında corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı.

27 Mart 2020, Cuma 11:48 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yurt dışında corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.


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