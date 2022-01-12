Türkiye 80 çocuğa ayakkabı-mont hediye etti, cezadan kurtuldu! 3 kişiyi yaralamıştı

80 çocuğa ayakkabı-mont hediye etti, cezadan kurtuldu! 3 kişiyi yaralamıştı

Türkiye

80 çocuğa ayakkabı-mont hediye etti, cezadan kurtuldu! 3 kişiyi yaralamıştı

Denizli’de kontrolünü kaybettiği otomobiliyle restoranda yemek yiyen üç kişiyi yaralayan sürücü, 80 çocuğa ayakkabı-mont hediye edip, 100 fidan bağışı yapınca ve Kızılay’dan ilk yardım eğitimi alınca ceza almaktan kurtuldu.

12 Ocak 2022, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı'nın Yargı Reformu kapsamında daha etkin hale getirdiği, mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılmasını amaçlayan uzlaştırma yöntemi Denizli’de de uygulanmaya devam ediyor.

Ağustos ayında Merkezefendi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ahmet Sarıdemir'in aracı, karşı şeride geçerek bir restorana daldı. Çarpmanın etkisiyle Bensu Kaska, Prof. Dr. Yakup Kaska ve Doç. Dr. Arzu Kaska yaralandı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" olayı uzlaştırmaya yönlendirildi. Olayın tarafı Bensu Kaska, Prof. Dr. Yakup Kaska ve Doç. Dr. Arzu Kaska, yaralanmalarına neden olan sürücü Ahmet Sarıdemir ile benzerine az rastlanır bir yöntemle uzlaştı.

Kaska ailesinin talebi üzerine Zehra-Nihat Moralıoğlu Ortaokulu’nda okul idaresinin belirlediği 80 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yapması, 100 adet fidan bağışında bulunması ve Kızılay’dan ilkyardım eğitimi alması istenen Ahmet Sarıdemir, teklifi kabul edip şartları yerine getirince ceza almaktan kurtuldu.

KAZANAN ÇOCUKLAR OLDU

Sürücü Ahmet Sarıdemir tarafından alınan ayakkabı ve montlar, Prof. Dr. Yakup Kasa ve ailesi tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı. Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan, ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu uzlaştırma müessesesiyle soruşturma ve kovuşturma dosyasının daha az masrafla ve kısa sürede çözüme kavuşturulduğu kazayla ilgili hem mahkeme ve savcılıkların yükü azaltılmış olurken hem de ihtiyaç sahibi çocuklar sevindirilmiş oldu.

İHA

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