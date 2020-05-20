Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar'a göre; gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen 800'den fazla ürünün ithalatından ilave gümrük vergisi alınacak.

İlave vergi getirilen ürünler arasında tıraş ve saç kesim makineleri, elektrik ve gaz sayaçları, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, kontak lens, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ile bazı otomobil yedek parçaları yer alıyor.

Alüminyum folyo, konveyörler, transmisyon kolonu, transmisyon milleri, elektrik akümülatörleri, ateşleme bujileri, dikiz aynaları, kornalar, fren balataları, krikolar, pnömatik aletler, kauçuk ve plastikten boru ve hortumlar, römorklar, gaz sıvı ve elektrik sayaçları, PVC kaplamaları ve levhalar, fişekler, fotokopi baskı ve yazı kağıtları, kontak lensler, camlar ve camdan eşyalar, şerit metreler, su ısıtıcıları, projeksiyon perdeleri, hoparlörler, elektrikli işaret cihazları, basküller, termometreler, vatka ve keçeler, yarı mamul deriler, tabi mantar ve mantardan eşya ile diğer belirlenen ürünlere yönelik olarak da söz konusu karar uygulanacak.

Tahsil edilecek ilave gümrük vergisi, 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise yüzde 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irat kaydedilecek.



