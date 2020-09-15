Türkiye 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge

81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge

Türkiye

81 il valiliğine 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri' konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

15 Eylül 2020, Salı 17:52 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Covid 19 salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, Covid 19 salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçti

Bakanlık 81 İl Valiliğine Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri konulu genelge gönderdi

Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılacak

Bu denetimlerde, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacak”

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

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