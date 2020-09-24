Türkiye 81 il valiliğine yeni corona virüs genelgesi gönderildi

81 il valiliğine yeni corona virüs genelgesi gönderildi

Türkiye

81 il valiliğine yeni corona virüs genelgesi gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine yeni corona virüs genelgesi gönderildi.

24 Eylül 2020, Perşembe 16:00 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı corona virüs tanılı bazı kişilerin, temaslılarına ilişkin eksik ya da yalan bilgi vermesi üzerine harekete geçti.

Bakanlık, 81 il valiliğine “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, corona virüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacak.

Bu kişiler, Türk Ceza Kanununun 206’ ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabilecek.


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