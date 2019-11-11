81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlattığı ve 81 ilde dikimi başladı.

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflenen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 2 bin 23 nokta belirledi.

81 ilde belirlenen bu noktalarda düzenlenen törenlerle saat 11.11’de fidan dikimleri başladı.

İstanbul

Silivri'nin Çanta beldesinde yüzlerce fidan dikildi.

Seferberlik kapsamında, Bakırköy ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Silivri ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin katılımıyla stant kurularak, bin adet fidan yükümlü ve hükümlüler tarafından, adliyeye yolu düşen vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtımın ardından, yurdun bir çok noktasında ağaçlandırma yapılacak alanlardan biri olan Silivri'nin Çanta beldesinde fidan dikimi yapıldı.

İstanbul Havalimanı çalışanları fidan dikti

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu "5 Yılda 5.000 Hektar Ağaçlandırma Protokolü" kapsamında ilk çalışmalarına başladı.

Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 11 milyonluk rekor fidan dikme kampanyasına havalimanı sahasına fidan dikerek destek olan İstanbul Havalimanı çalışanları, ilk yıl hedefini 1.000 hektar fidan olarak belirledi. 5 yıl içinde her yıl 1.000 hektarlık ağaçlandırma çalışması yapmayı hedefleyen İstanbul Havalimanı, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Amasya, Konya ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı sorumluluk sahalarında da yapılacak çalışmalarla Türkiye’nin milli ağaçlandırma projesine destek olmayı amaçlıyor.

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Harbiyelilerle 1111 fidan dikti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'na geldi.

Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve Dekan Prof. Dr. Tufan Gündüz tarafından karşılanan Akar, Harbiyelilerin bulunduğu tören kıtasını selamladı. Daha sonra fidan dikimi alanına geçen Akar ve komutanlar, saat 11.11'de Harbiyelilerle fidan dikti, can suyu verdi.

Kara Harp Okulu yerleşkesine 1111 fidanın dikildiği etkinlikte Sıfır Atık Projesi kapsamında Kara Harp Okulu'nda sağlanan kompozit gübre de kullanıldı. Akar ve komutanlar, fidan dikiminin ardından, aralarında misafir askeri personelin de bulunduğu Harbiyelilerle sohbet etti.

Antalya

Antalya Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, Lara bölgesindeki TRT Kampı'nın karşısındaki ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya'nın tüm ilçelerinde 266 alanda saat 11.11'de 23 bin 377 kişinin katılımıyla, 203 bin 234 fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Müdürlük olarak 2003'ten bu yana 1 milyon 54 bin 376 dekar alanda, 183 milyon 221 bin 350 fidan dikimi yaptıklarını belirten Özdemir, "Yine aynı döneme bin 386 okul, 121 ibadethane, 193 mezarlık, 55 hastane ve sağlık ocağı bahçelerine 187 bin fidan dikimi gerçekleştirdik." dedi.

Antalya'da 240 bin fidan toprakla buluşturuldu

Alanya ilçesindeki dikim töreninde yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aynı anda Ankara Yenimahalle Batıkent Çakırlar Mevkisi'ndeki programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü bağlantı kurdu.

Çavuşoğlu, bağlantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde bulunduklarını belirterek, "Biraz önce masada ve sahada güçlü olan Türk dış politikasını öğrencilerimizle paylaştık." dedi.

Kendilerinin de "geleceğe nefes" diyerek öğrenciler ve tüm yetkililerle fidan dikimi yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bugün Antalya'da toplam 203 bin fidan dikmeyi planlamıştık. Vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık. Öyle görünüyor ki yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı geleceğe nefes olmak için Antalya'da arkadaşlarımızla dikmiş olacağız." diye konuştu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya 400 bin ağacın yakışmadığını, Antalya için milyonları konuşmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Antalya çok ağaç kaybettiğimiz bir yer. Biliyorsunuz ağaçlarımızı ve fidanlarımızı o zalimler yaktı. Onun için bizim buraları yeniden yeşile bürümemiz lazım. Dikkat edin 'Boyamamız lazım demiyorum.' CHP'li belediyeler çıkışı nerede buldular, evleri, boyanan yerleri boyamakta buldular. Biz ise doğalı neyse onu yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta fidan dikti

Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile Namaz Dağı'ndeki üs bölgesinde fidan dikim etkinliğine katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı bağlantı yapan Soylu, Namaz, Cudi ve Herakol dağları arasında kalan bölgeyi yeşillendirmek için bugün ilk adımı attıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında Şırnak genelinde 52 bin 200 fidan dikildiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Burası da inşallah bütün Şırnak'ı ayaklarının altına alan bir balkon gibi çok güzel bir seyir terası olacak ve Şırnaklıların hafta sonu piknik yapabilecekleri güzel bir yere döndürülecek. Şimdi size tüm arkadaşlarımızla söz veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Cudi Dağı'nda temmuz ayında bütün Şırnaklılarla büyük bir festival gerçekleştirilecek."

Şehit çocuğu ile fidan dikti

Soylu, daha sonra Ankara'dan beraber geldiği şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ve Şırnaklı ilkokul öğrencisi Meryem Ürkmez ile kendi adını taşıyan fidanı toprakla buluşturdu.

Dünyada ormanlık alanlar azalırken Türkiye'de çoğaldığına işaret eden Soylu, "Bunu bizden sonraki nesillere emanet olarak bırakacağız. Şehit çocuğu Talha'yı Ankara'dan getirdik, Meryem'de Şırnak'tan. Hep beraber güzel bir etkinliğe şahit oluyoruz. Bu ormanın ismini Nuh Ormanı bırakacağız. Cudi Dağı Hz. Nuh ile özdeşleştiği için artık Seyir tepesiyle birlikte Nuh Ormanı diyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kayseri

Kocasinan ilçesi Akçatepe mevkisindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende, 157 farklı noktada 44 bin kişinin katılımıyla 487 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine, Türkiye çapında yaklaşık 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Ağaç dikme bilincinin önemine değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"İnşallah ülkemizi yemyeşil yaparız. Bizim kadim medeniyetimize baktığınız zaman ağacın yeri apayrı. Çevre hususunda bizim kadar duyarlı bir toplum yoktur ancak son dönemlerde geçirdiğimiz zaaf nedeniyle bol bol ağaç kesen, biraz da yakan, çevreye dikkat etmeyen bir toplum haline geldik. İnşallah bunlar geride kalır. O kadim medeniyetimizin güzel günlerine yeniden döneriz diye temennide bulunuyorum."

Etkinlikte öğrenciler, sporcular, vatandaşlar binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Eskişehir

Eskişehir'de, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 290 bin fidan dikildi.

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolundaki programa, Vali Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı, Emine Nur Günay'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri sanatçı Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ile Prof. Dr. Ümit Meriç katıldı.

Program kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde 160 noktada 3 saat içinde 290 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte çamın yanı sıra yapraklı, meyveli ağaç fidanları dikildi.

Sanatçı Hülya Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok önemli bir anı yaşadıklarını, ülkede herkesin elindeki fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.



