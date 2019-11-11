81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlattığı ve 81 ilde dikimi başladı.

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflenen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 2 bin 23 nokta belirledi.

81 ilde belirlenen bu noktalarda düzenlenen törenlerle saat 11.11’de fidan dikimleri başladı.

İstanbul

Silivri'nin Çanta beldesinde yüzlerce fidan dikildi.

Seferberlik kapsamında, Bakırköy ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Silivri ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin katılımıyla stant kurularak, bin adet fidan yükümlü ve hükümlüler tarafından, adliyeye yolu düşen vatandaşlara dağıtıldı.

Dağıtımın ardından, yurdun bir çok noktasında ağaçlandırma yapılacak alanlardan biri olan Silivri'nin Çanta beldesinde fidan dikimi yapıldı.

Kayseri

Kocasinan ilçesi Akçatepe mevkisindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende, 157 farklı noktada 44 bin kişinin katılımıyla 487 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine, Türkiye çapında yaklaşık 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Ağaç dikme bilincinin önemine değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"İnşallah ülkemizi yemyeşil yaparız. Bizim kadim medeniyetimize baktığınız zaman ağacın yeri apayrı. Çevre hususunda bizim kadar duyarlı bir toplum yoktur ancak son dönemlerde geçirdiğimiz zaaf nedeniyle bol bol ağaç kesen, biraz da yakan, çevreye dikkat etmeyen bir toplum haline geldik. İnşallah bunlar geride kalır. O kadim medeniyetimizin güzel günlerine yeniden döneriz diye temennide bulunuyorum."

Etkinlikte öğrenciler, sporcular, vatandaşlar binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Eskişehir

Eskişehir'de, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 290 bin fidan dikildi.

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolundaki programa, Vali Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı, Emine Nur Günay'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri sanatçı Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ile Prof. Dr. Ümit Meriç katıldı.

Program kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde 160 noktada 3 saat içinde 290 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte çamın yanı sıra yapraklı, meyveli ağaç fidanları dikildi.

Sanatçı Hülya Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok önemli bir anı yaşadıklarını, ülkede herkesin elindeki fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.



