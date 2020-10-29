86 yıl sonra Ayasofya'da Mevlid Kandili idrak edildi
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.
29 Ekim 2020, Perşembe 00:46 Son Güncelleme:
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Mevlid Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Programda, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.
Mevlid Kandili dolayısıyla Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde program düzenlendi.
Camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.
AA
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