Türkiye 86 yıl sonra Ayasofya'da Mevlid Kandili idrak edildi

86 yıl sonra Ayasofya'da Mevlid Kandili idrak edildi

Türkiye

86 yıl sonra Ayasofya'da Mevlid Kandili idrak edildi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

29 Ekim 2020, Perşembe 00:46 Son Güncelleme:
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Mevlid Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Programda, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

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Mevlid Kandili dolayısıyla Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde program düzenlendi.

Camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.

AA


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