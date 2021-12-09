Dünya 88 milyon dolarlık uzay tatili

88 milyon dolarlık uzay tatili

Dünya

88 milyon dolarlık uzay tatili

Japonya'nın en zengin 30'uncu insanı Yusaku Maezawa, 12 günlük uzay seyahatine başladı.

09 Aralık 2021, Perşembe 07:45 Son Güncelleme:
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Japon milyarder Yusaku Maezawa (46), yardımcısı Yozo Hirano (36) ile uzay seyahatine başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 12 gün geçirecek ikili, Rus kozmonot Alexander Misurkin (44) eşliğinde uzaya çıktı. Ekip Kazakistan’dan fırlatıldı. Maezawa, 88 milyon dolar harcadığı uzay seyahatinin tamamını kendi finanse etti. Hazırlanırken her anını paylaştı. Sekiz saatlik yolculuğu sırasında oturacağı pozisyona alışmak için provalar yaptı. NASA ve ESA’nın uzay eğitimlerini tamamladı.

Maezawa, tatil boyunca yörüngede kağıttan uçak uçuracak, sabun köpüğü üfleyecek, kutup ışıklarını, meteor yağmurlarını kaydedecek, gaz çıkarınca ne hissettiğini anlatacak, Pokemon Go’nun uzayda nasıl oynandığını deneyecek. Söz verdiği bir çocuğa istasyondan hava götürecek. Ekip dönüşte uzay seyahatini YouTube’dan yayınlayacak.

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