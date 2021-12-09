88 milyon dolarlık uzay tatili

Japon milyarder Yusaku Maezawa (46), yardımcısı Yozo Hirano (36) ile uzay seyahatine başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 12 gün geçirecek ikili, Rus kozmonot Alexander Misurkin (44) eşliğinde uzaya çıktı. Ekip Kazakistan’dan fırlatıldı. Maezawa, 88 milyon dolar harcadığı uzay seyahatinin tamamını kendi finanse etti. Hazırlanırken her anını paylaştı. Sekiz saatlik yolculuğu sırasında oturacağı pozisyona alışmak için provalar yaptı. NASA ve ESA’nın uzay eğitimlerini tamamladı.

Maezawa, tatil boyunca yörüngede kağıttan uçak uçuracak, sabun köpüğü üfleyecek, kutup ışıklarını, meteor yağmurlarını kaydedecek, gaz çıkarınca ne hissettiğini anlatacak, Pokemon Go’nun uzayda nasıl oynandığını deneyecek. Söz verdiği bir çocuğa istasyondan hava götürecek. Ekip dönüşte uzay seyahatini YouTube’dan yayınlayacak.