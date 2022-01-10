Türkiye 8'inci kattan düşen Çiğdem'den güzel haber!

8'inci kattan düşen Çiğdem'den güzel haber!

Türkiye

8'inci kattan düşen Çiğdem'den güzel haber!

Bursa'da evinin bulunduğu 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkonun çatısına düşen 37 yaşındaki Çiğdem Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın ardından gözaltına alınan eşi Y.Y., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 17:52 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Toplu Konutları'nda meydana gelen olayda 8'inci katta oturan Çiğdem Y., 3'üncü kattaki balkonun çatısına düştü. 

Çiğdem Y.'yi gören komşuları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaralanan Çiğdem Y.'yi kurtarıp, bir apartman sakininin evine aldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Çiğdem Y., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiğdem Y. olası bir iç kanama ihtimaline karşı gözlem altında tutulurken, kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olayla ilgili soruşturmaya başlayan polis, Çiğdem Y.'nin düşme anında evinde olan eşi Y.Y.'yi ifadesi için emniyete götürdü.

Çiğdem Y.’nin psikolojik sorunları olduğu, balkondan kendisinin atladığı öne sürülürken, hastanede devam eden tedavisinde durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Y.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mehmet İNAN/DHA

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