9 aylık hamile kadının barfiks videosu rekor kırdı

İsveç'in Stockholm kentinde kişisel spor antrenörü olarak çalışan 9 aylık hamile Sara Wiss adlı kadının barfiks çektiği ve Instagram'dan paylaştığı görüntüler Instagram'da rekor kırdı.





Wiss'in hamileliğinin son evresinde olmasına karşın tek seferde 5 adet barfiksi tamamlayabildi. Video 4 günde 78 binden fazla kez izlendi.





Sosyal medyada tebrik yağdı. Videonun altına yorum yapan birçok kullanıcı Wiss'i tebrik etti.









Kullanıcılardan biri "Muhteşem çalışma. Birçok kişi ekstra ağırlıkla barfiks çekemiyor" diye yazdı.Wiss, görüntülerden 1 gün sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.





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