9 aylık hamile kadının barfiks videosu rekor kırdı
İsveç'te yaşayan 9 aylık hamile kadının barfiks videosu sosyal medyada rekor kırdı. Videonun altına yorum yapan kullanıcılar doğum yapmak üzere olan kadını tebrik etti.
25 Aralık 2020, Cuma 15:31 Son Güncelleme:
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İsveç'in Stockholm kentinde kişisel spor antrenörü olarak çalışan 9 aylık hamile Sara Wiss adlı kadının barfiks çektiği ve Instagram'dan paylaştığı görüntüler Instagram'da rekor kırdı.
Wiss'in hamileliğinin son evresinde olmasına karşın tek seferde 5 adet barfiksi tamamlayabildi. Video 4 günde 78 binden fazla kez izlendi.
Sosyal medyada tebrik yağdı. Videonun altına yorum yapan birçok kullanıcı Wiss'i tebrik etti.
https://www.instagram.com/p/BOxIjh6gnXW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
Kullanıcılardan biri "Muhteşem çalışma. Birçok kişi ekstra ağırlıkla barfiks çekemiyor" diye yazdı.Wiss, görüntülerden 1 gün sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.
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