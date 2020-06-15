9 ilimizi corona virüs yeniden sardı! Camilerden anons yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 'hedeften uzaklaşıyoruz' uyarısıyla paylaştığı corona virüs tablosunda vaka sayısındaki artış dikkat çekti.

1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinin ardından, 12 Haziran günü Türkiye’deki günlük vaka sayısı 30 Mayıs’tan bu yana ilk kez binin üzerine çıkmıştı. Önceki gün 1459 olan vaka sayısı dün 1562'ye yükseldi.

Kastamonu Valiliği, kent genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.Kastamonu Valiliği,corona virüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde corona virüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir.

Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır.

Maske, mesafe ve hijyen uyarısı

Kurallara uymayan kişi ve iş yerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir." denildi.

Bursa Valisi'nden uyarı

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, artan corona virüs vakalarının ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Vali Canbolat,"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük corona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.

Niğde Valis uyardı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde corona virüs vakalarının arttığını açıkladı ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vali Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili Niğdeliler; Maalesef ilimizde corona virüs pozitif vaka sayıları tekrar tırmanışa geçmiştir. Normalleşme sürecinde de lütfen kurallara uyalım Hijyene, Sosyal mesafe kuralına, Maske kullanımına dikkat edelim! dedi.

Şanlıurfa Valisi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "Vaka sayılarında artış var, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil. Vaka sayılarında da son 1 ayda bir miktarda artışın olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin salgın sürecinden yüzünün akıyla çıkacağını, Şanlıurfa'nın da bu noktada en iyi iller arasında yer alacağını belirten Erin, bunun gerçekleşebilmesi için vatandaşların da maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğine işaret etti.

"Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacak"

Vali Erin, kurallara uymayan kişilerin adli ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çarşıda, pazarda, sokakta büyük bir sabır ve itinayla uyguladığımız kuralları tekrar hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Dün pandemi kurulu toplantısından sonra da denetimlerin sıklaştırılması talimatımızı tazeledik.Bugünden itibaren de kurallara riayet etmeyen işletmelerimizin, esnafımızın, vatandaşımızın, tüm uyarı ve tavsiyelerimize rağmen çok sayıda insanın kurallara uymadan bir araya gelmesine neden olan etkinlikleri düzenleyenlerin ve bu etkinliklere katılanların, yapacağımız denetimlerle tespit edilmesi halinde, yaptırım yoluna başvuracağız."

"Ardahan'da sayı 18'e yükseldi"

Ardahan merkezi ve ilçelerinde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Vali Mustafa Masatlı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldığını söyledi.

Bugünden itibaren merkez ve 5 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Masatlı, "Ardahan'da dış kaynaklı olarak vaka sayısında artışlar oldu. Bizde aslında vaka sayısı son derece düşüktü. Başka illerden gelenlerden dolayı artış oldu. Örneğin 3 vakamız varken şu an bu sayı 18'e yükseldi. Biz de bunun daha da artmaması için bu ve benzeri bazı tedbirler aldık. Amacımız ilimizi vakada sıfır noktaya düşürmektir." diye konuştu.

Adana'da son bir haftada corona virüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar; maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü.

Adana'da da Türkiye'de olduğu gibi vaka sayısında artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden anons edilerek vatandaşların uyarılması ihtiyacı hissedildi. Camilerden gün boyu "Dikkat corona virüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenini dikkat edelim" anonsları yapıldı.

Ancak bu anonsun yapıldığı bir caminin hemen yanında bulunan bankta oturan iki kişi de ne maske olduğu ne de sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü. Ayrıca Adana'da vatandaşların yüzde 80'inin maske takmadığı yüzde 100'ünün sosyal mesafeye dikkat etmediği de görüldü. Vatandaşların maskesi olsa bile düzgün takmadığı, kiminin koluna ve bileğine taktığı görüldü. Maske takmanın zorunlu olduğu bazı toplu taşıma araçlarında da vatandaşların ve hatta sürücülerin bu kurala uymadığı gözlendi.

Vatandaşlar virüsün artmasının nedeninin kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtirken, bir 65 yaş üstü vatandaş ise kendisinin maske taktığını, gençlerin takmadığını onların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'da vatandaşlar eve çekildi

Diyarbakır'da diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 14 gün içinde 450 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 650 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkma yasağı devam ederken, son 14 gün içerisinde 3 kişinin de corona virüsten dolayı hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşlarda tedirginlik başladı.



