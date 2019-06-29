Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü yarın Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Gazi Koşusu tarihinde en çok yarış kazanan jokey Mümin Çılgın internette yarışseverler tarafından merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanan Mümin Çılgın kimdir? İşte Mümin Çılgın’ın hayatına dair detaylar…

MÜMİN ÇILGIN KİMDİR?

1935 doğumlu olan Mümin Çılgın, Türkiye'nin en prestijli at yarışı etkinliği olan Gazi Yarışında dokuz yarış rekorunu kazanmasıyla tanınan, eski bir yarış atı jokeyiydi.

1935 yılında Tekirdağ'da doğdu. 1953'te İstanbul'a gitmek için memleketini terk etti. Ancak, eğitmen Sedat Evliyazade'ye çıraklık yaptığı William Giraud ahırı tarafından İzmir'de at yarışmasına girdi.

Mümin Çılgın, ilk yarışını 5 Mayıs 1956'da, o zamanki başbakan Adnan Menderes'in sahip olduğu yarış atı "Dilamiye" ile kazandı. Aynı yıl on yarış kazandıktan sonra, o sırada yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak çırak jokeyden tam teşekküllü jokey'e terfi etti. Mümin Çılgın o zamanki kurallar gereği 10 yarış kazanarak aynı yıl aprantilikten jokeyliğe terfi eder.

Başarılı yarışların ardından usta bir jokey oldu ve takma adı "Mümin Hoca" (tam anlamıyla: Usta Mümin). 1956-1999 yılları arasında Mümin Çılgın, 44 yıl süren yarış atı ve dokuz kez Gazi Yarışını kazandı.

Mümin Çılgın yaptığı başarılı yarışlar sonucu baş jokeyler arasına girer. Çılgın'ın en unutamadığı atlar arasında Kısrak koşusunda Sağduney'le geçildiği Nadas olmuş. Çılgın, Kazım Yıldız'ın 1974 Gazi koşusunda Ay Tudor'u tercih etmesi sonucunda Nadas'a binmiş ve o yıl Gazi Kupasını kazanmıştır. Çılgın'ın unutamadığı diğer bir safkan da Seren II. Mümin Çılgın'ın unutamadığı yarış ise 1962 yılında koşulan Gazi koşusu. Çılgın o günü şöyle anlatıyor: "Fire Work ile start aldım ve son 400'de favori Flying Star'ı kolayca geçtim. Son 100 metrede ise yarışı kazandım zannedip rölantiye aldım. Dışardan gelen Flying Star'ın sesini duydum ama iş işten geçmişti. Poto'ya beraber girdik ama ben kaybettim, bu yarış beni hala çok üzer.”

Mümin Çılgın pistlerden yine de kopamamış. At sahipliğinin yanı sıra menajerlik de yapıyor. Kısacası yine erkenden kalkıp hipodromların yolunu tutuyor ve soran olursa da onlara tecrübelerinden örneklerle yardımcı oluyor.

Mümin Çılgın idaresindeki safkan, dünyaca ünlü jokey Lester Piggott'un bindiği ilk Topkapı Koşusu galibi Lucky Guest'i geride bırakmıştır.

EN FAZLA KAZANAN JOKEY MÜMİN ÇILGIN!

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.



