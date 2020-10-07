Bir döneme damga vuran podyum kraliçeleri Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Christy Turlington 'The Supermodels' adlı yeni belgesel dizisi için hazırlanıyor. Efsane dörtlü, proje kapsamında podyum şöhretlerini, moda endüstrisi ve dünya üzerindeki etkilerini birebir anlatacaklar. Apple TV + projeyi şöyle özetliyor: "Moda endüstrisi kendisini ve içindeki kadınların rollerini yeniden tanımlarken, The Supermodels bu gücün hikayesini ve dört kadının bunu sahiplenmek için nasıl bir araya geldiğini anlatacak."

Naomi Campbell projeyi Instagram takipçilerine açıklarken, "Kardeşlerim Christy, Linda, Cindy ve ben hikayemizi dünyanın dört bir yanından insanlarla paylaşmaktan son derece heyecanlıyız" diye yazdı. Cindy Crawford da benzer duygular paylaşarak, "Süper modellerin moda endüstrisinde modelliğin geleneksel algı ve sınırlarını aşma şeklini hem kutlamak hem de incelemek için arkadaşlarımla yeniden bir araya gelmekten heyecan duyuyorum" diye yazdı.

The Supermodels için kesin bir çıkış tarihi henüz paylaşılmadı.







