Türkiye 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda, taburcu edildi

91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda, taburcu edildi

Türkiye

91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda, taburcu edildi

İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altında kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, taburcu edildi.

07 Kasım 2020, Cumartesi 17:32 Son Güncelleme:
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İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrılan Ayda, bir otomobile bindirildi. Otomobile bebekleri ve eşyaları da koyulan Ayda Gezgin'in bir yakınının evine götürüldüğü öğrenildi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki binalar görmüştü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in de aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. Ayda Gezgin, 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı. 

Çocuğun tedavisine, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde başlamıştı. 

Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Ayda Gezgin'i aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti. 

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