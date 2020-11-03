İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91.saatinde bir mucize gerçekleşti. Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bir çocuğa ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ayda, çıktığında "Babam nerede?" diye sordu.





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"Annemi istiyorum"

Ayda Gezgin'in, enkazdan ambulansa götürüldüğü sırada annesine seslendiği ve "Annemi istiyorum" dediği duygusal anlar kameraya yansıdı.





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"İyiyim' deyip elini salladı"

Ayda'yı enkaz altında fark edip ekibe haber veren arama kurtarma ekibindeki görevli, o anları şu sözlerle anlattı:

"Kova taşırken bir çığlık duydum. Arkadaşıma hemen 'jeneratörleri durdurun, Oraya bir seslen' dedim. Eğildi ve 'kimse var mı?' dedi. 'İyiyim ismim Ayda' dedi. 'İyiysen elini salla' deyince o da el salladı. 'Hemen geliyoruz Ayda' dedik ve kurtarma çalışmalarına başladık."





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Hastaneye sevk edildi

Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren minik Ayda'yı canlı olarak enkaz altından çıkarmaya çalışıyordu. Serum ve termal battaniye gönderilen alandan saatler sonra çıkarılan Ayda, gerekli önlemler alınarak hastaneye götürüldü. Minik kızın sedye ile ambulansa taşındığı anlardaki sakin olması ve gülümsemesi dikkat çekti.

Ayda'nın sağlık durumu nasıl?





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Enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tomografisi iyi çıkan Ayda'nın iç kanamasının olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Ayda Gezgin'in de bir süre önce hastaneye giriş yaptığını belirten Güven, "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok. Hocalarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar hocalarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor. Ben bütün yaralı hastalarımıza geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Güven, gazetecilerin kurtarılanların uzun süre enkaz altında susuz ve gıdasız kaldığını hatırlatması üzerine, "Mutlaka kan, böbrek, idrar tahlilleri yapılacak. Koordinasyon merkezinde bakanlarımız açıklama yapıyorlar. Ayrıntılı bilgileri bakanlarımız yapacak" değerlendirmesinde bulundu.





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Vali duyurdu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından bu müjdeyi, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı" açıklaması ile duyurdu.

#olayıngeçmişi

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'nın çevresinde ekipler sessizlik uyarısı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Ekipler bir bebeğe canlı ulaştı" açıklamasında bulundu. Ekipler bölgeye hızla serum ve battaniye gönderdi. İzmir'deki deprem sonrası 65. saatte kurtarılan Elif bebek gibi yeni bir mucize gerçekleşti.

Çalışmaların sonunda enkazdan 3 yaşındaki Ayda Gezgin isimli bebek çıkarıldı.

Arama kurtarma ekipleri Ayda'nın yaşam üçgeninde, çamaşır makinasının arasında bulunduğunu söyledi. Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin'in de enkazda olduğu belirtildi.











