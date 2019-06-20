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99/3 askerlik sevk yerleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Bugün Milli Savunma Bakanlığı ağustos 2019 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülere ait tebliğ yerine geçecek duyuru yayımladı. Bu duyuru ile birlikte ağustos ayında askere gidecek olanlar "99/3 askerlik sevk yerleri açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

20 Haziran 2019, Perşembe 10:44
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99/3 askerlik sevk yerleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

On binlerce kişi ağustos ayında silahaltına girecek. Asker adayları günlerdir MSB'den tebliğ bekliyordu. Bugün Bakanlık, ağustos 2019 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülere ait tebliğ yerine geçecek duyuru yayımladı. Duyuru ile birlikte "99/3 askerlik sevk yerleri açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi.

99/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet  üzerinden 02 temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler.

MSB'NİN GEÇTİĞİ TEBLİĞ İÇİN TIKLAYINIZ

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