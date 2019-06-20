On binlerce kişi ağustos ayında silahaltına girecek. Asker adayları günlerdir MSB'den tebliğ bekliyordu. Bugün Bakanlık, ağustos 2019 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülere ait tebliğ yerine geçecek duyuru yayımladı. Duyuru ile birlikte "99/3 askerlik sevk yerleri açıklandı mı?" sorusu gündeme geldi.

99/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 02 temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler.