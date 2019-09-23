Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sitesinden yapılan açıklamaya göre, 99/4 askerlik yerleri E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

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