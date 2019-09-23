99/4 askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri sorgulama ekranı
Gelecek dönem Milli Savunma Bakanlığı'na yedek subay, yedek astsubay ve er olarak silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri açıklandı. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlüler askerlik yerlerini internet üzerinden öğrenebilecek. İşte askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı…
Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sitesinden yapılan açıklamaya göre, 99/4 askerlik yerleri E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
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