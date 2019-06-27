Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliğinde bu yıl 37’ncisi düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan’ın Niş şehrindeki Cair Sports Center’da oynanan mücadeleyi Türkiye, 57-54’lük sonuçla kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.

RAKİP SLOVENYA

Türkiye adına maçın en skorer ismi, 13 sayıyla Olcay Çakır olurken, İtalya’da ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Giorgia Sottana 16, Cecilia Zandalasini ise 13 sayı kaydederek galibiyette büyük pay sahibi oldular.

Türkiye, C grubundaki 2’inci maçında yarın Slovenya ile mücadele edecek. İtalya ise Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

İLK PERİYOT: 17-10

İLK YARI: 25-26

ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 37-36

İSTANBUL (DHA)