A Total War Saga: Troy ücretsiz hale geldi
A Total War Saga: Troy, Epic Games Store’da 24 saat boyunca tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyuncular bu kez strateji deneyimini Yunan Mitolojisi üzerinden yaşama imkanı bulacak. Onur Binay/posta.com.tr
13 Ağustos 2020, Perşembe 16:58 Son Güncelleme:
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SEGA'nın yeni oyunu A Total War Saga: Troy, Epic Games üzerinden yayınlandı. Bunun ardından Epic Games, oyunun geliştiricisi Creative Assembly ile bir iş birliği yaparak A Total War Saga: Troy'u ücretsiz olarak dağıtacak.
İlk 24 saat boyunca tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak olan oyun, 24 saat sonraysa da açıklanan etiket fiyatıyla satışa sunulmaya devam edecek.
14 Ağustos’a kadar bedava dağıtılacak oyun, daha önceki ücretsiz oyun kampanyalarında olduğu gibi Epic Games Store uygulaması üzerinden rahatlıkla yüklenebilecek.
Total War Saga Troy sistem gereksinimleri neler?
Minimum istem gereksinimleri:
İşletim Sistemi :Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit
İşlemci (Intel): Intel Core 2 Duo 3.0 GHz / Intel i7 8550U 1.80GHz
Bellek: 4GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 5770 1 GB
Ekran Kartı (Nvidia): GTX 460 1GB
Ekran Kartı (Intel): Intel UHD Graphics 620
DirectX: 11
Depolama: 26GB
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi : Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit
İşlemci (AMD): Ryzen 5 2600X
İşlemci (Intel): Intel i5-6600
Bellek: 8GB RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 270X 2 GB
Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GTX 970
DirectX: 11
Depolama: 26GB