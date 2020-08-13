A Total War Saga: Troy ücretsiz hale geldi

SEGA'nın yeni oyunu A Total War Saga: Troy, Epic Games üzerinden yayınlandı. Bunun ardından Epic Games, oyunun geliştiricisi Creative Assembly ile bir iş birliği yaparak A Total War Saga: Troy'u ücretsiz olarak dağıtacak.

İlk 24 saat boyunca tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak olan oyun, 24 saat sonraysa da açıklanan etiket fiyatıyla satışa sunulmaya devam edecek.

14 Ağustos’a kadar bedava dağıtılacak oyun, daha önceki ücretsiz oyun kampanyalarında olduğu gibi Epic Games Store uygulaması üzerinden rahatlıkla yüklenebilecek.

Total War Saga Troy sistem gereksinimleri neler?

Minimum istem gereksinimleri:

İşletim Sistemi :Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit

İşlemci (Intel): Intel Core 2 Duo 3.0 GHz / Intel i7 8550U 1.80GHz

Bellek: 4GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 5770 1 GB

Ekran Kartı (Nvidia): GTX 460 1GB

Ekran Kartı (Intel): Intel UHD Graphics 620

DirectX: 11

Depolama: 26GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 7 / 8.1 / 10 64 Bit

İşlemci (AMD): Ryzen 5 2600X

İşlemci (Intel): Intel i5-6600

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 270X 2 GB

Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GTX 970

DirectX: 11

Depolama: 26GB