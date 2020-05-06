Yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Bollywood yıldızı Aamir Khan, corona virüs nedeniyle ihtiyacı olanlara bir kiloluk un paketleri içerisinde para yardımı yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak gerçeğin bu olmadığını Hindistanlı aktörün kendisi açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Khan, şu sözlerle durumu netleştirdi

Arkadaşlar ben paraları un paketlerinin içine koyan kişi değilim. Bu tamamen yanlış bir hikaye ya da Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor. Güvende kalın. Sevgiler...



