Aamir Khan'dan yardım iddialarına yalanlama
Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın, un paketlerinin içine 15 bin rupi (1375 TL) koyduğu ve ihtiyacı olanlara dağıttığı iddia edilmişti. Khan'dan iddialara açıklama geldi.
06 Mayıs 2020, Çarşamba 09:43 Son Güncelleme:
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Yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Bollywood yıldızı Aamir Khan, corona virüs nedeniyle ihtiyacı olanlara bir kiloluk un paketleri içerisinde para yardımı yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak gerçeğin bu olmadığını Hindistanlı aktörün kendisi açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Khan, şu sözlerle durumu netleştirdi
Arkadaşlar ben paraları un paketlerinin içine koyan kişi değilim. Bu tamamen yanlış bir hikaye ya da Robin Hood kendini açığa çıkarmak istemiyor. Güvende kalın. Sevgiler...