AB, 100 milyon euroluk antijen testi satın alacak

Antijen testleri, standart PCR testleri kadar güvenilir sonuç vermese de, iki sistemin birbirini tamamlaması ve vaka tespitinde yardımcı olması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, test alımının yanı sıra, hem bu testlere hızlı ulaşımı sağlamak hem de aşılama için tıbbi ekipman temin etmek için alacağı tedbirlere yönelik diğer önerilerini de açıkladı.

Bu çerçevede AB dışındaki ülkelerden tıbbi malzeme ithalatında gümrük tarifesi ve katma değer vergisinin geçici olarak kaldırılması uygulamasının uzatılması öngörülüyor. Ayrıca hastane ve doktorlar için Covid-19 aşısı ve test kitleri için katma değer vergisi ödemeleri hususunda muafiyet getiriliyor.

Öneriler yarın AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlığında toplanacak olan olağanüstü zirvede görüşülecek.

"Corona virüs hepimizi test ediyor"

Zirve öncesinde Brüksel'de gazetecilere bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, üye devletlere hayatların ve geçim kaynaklarının korunması için şimdi cesur adımların atılması gerektiğini belirtti.

Avrupa'nın iki düşmanla birden karşı karşıya olduğunu belirten Von der Leyen "Corona virüsle mücadelemizde hem virüsün hem de "korona yorgunluğu" ile mücadele ediyoruz. Yani insanlar giderek daha çok kısıtlama tedbirlerinden bıkmaya başladı" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı, ayrıca aşı alımı için daha önce yapılan üç anlaşmaya ek olarak üç tane daha ek anlaşması üzerinde müzakere yürüttüklerini açıkladı.

Üye devletlerin Covid-19 takip ve filyasyon uygulamalarını kasım ayında uygulamaya girecek olan "Gateway" ile birleştirmelerini talep eden Von der Leyen "Corona virüsün hepimiz test ediyor. Birlikte çalışarak, hareketlerimizi koordine ederek ve her aşamada sorumluluk alarak kontrolü sağlayabilir, herkesin sağlığını koruyabilir ve yavaş yavaş toplumuzu ve ekonomimizi normale dönüştürebiliriz" dedi.

AB'nin Covid-19 uygulaması "Gateway" nedir?

Gateway Avrupa çapındaki uygulamaların (aplikasyon) birbirine bağlanmasını ve böylelikle uygulamaların sınırların ötesinde kullanılabilmesini amaçlayan bir hizmet. Bluetooth üzerinden kullanılan uygulama Apple ve Google'ın kullandığı sistem gibi her yerde anonim olarak kullanılabiliyor.

Teknik altyapısı Almanya, İrlanda ve İtalya'nın Covid-19 takip ve filyasyon uygulamalarıyla uyumlu şekilde geliştirilen "gateway" Avrupa Komisyonu tarafından bu üç ülkeyi kapsayacak şekilde 19 Ekim'de kullanıma girdi. Komisyon, uygulamanın ilk etapta 30 milyon kişi tarafından indirildiğini bildirdi.

Kasım ayında Çeyka, İspanya, Danimarka ve Letonya'nın da "gateway" programına dahil olması ve uygulamanın kalan 16 üye ülkede de yıl sonu itibarıyla kullanıma açılması planlanıyor.

Avrupa Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi tarafından açıklanan son rakamlara göre Avrupa kıtasında Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 31 ülkede toplam 210 bin kişi Covid-19 salgınında hayatını kaybetti.



