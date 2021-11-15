Türkiye AB, Sırbistan ve Gürcistan'ın da yer aldığı 4 ülkenin aşı sertifikasını tanıdı

AB, Sırbistan ve Gürcistan'ın da yer aldığı 4 ülkenin aşı sertifikasını tanıdı

Türkiye

AB, Sırbistan ve Gürcistan'ın da yer aldığı 4 ülkenin aşı sertifikasını tanıdı

Avrupa Birliği (AB), Gürcistan, Moldova, Yeni Zelanda ve Sırbistan'ın uyguladığı Kovid-19 Aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı aldı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 15:47 Son Güncelleme:
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 AB Komisyonu, Gürcistan, Moldova, Yeni Zelanda ve Sırbistan'ın uyguladığı Kovid-19 Aşı sertifikalarının AB'nin sertifikasına eş değer kabul edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, 4 ülkenin yarın itibarıyla AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı belirtildi.

Bu ülkelerin verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı vurgulanan açıklamada, sertifikaların AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.

Açıklamada, hâlihazırda 49 ülkenin AB aşı sertifika sitemine bağlı durumda olduğu anımsatıldı.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olurken, son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

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